В России сформируют реестр самовольных строений

В России сформируют единый реестр самовольных строений

"В ходе обсуждения было принято решение сформировать единый реестр всех самовольных строений на базе ФАУ "РосКапСтрой". Для этого сейчас разрабатывается специальный раздел на сайте организации, в котором в дальнейшем будет формироваться единый федеральный список объектов по всем регионам России", — отмечается в релизе.

Также в сообщении отмечается, что регионы смогут включать объекты самовольного строительства в единый реестр, на основании этих данных будет решаться проблема самостроев.

Ранее член Общественной палаты (ОП) РФ Артем Кирьянов говорил, что региональным властям нужно создать рабочие группы для решения проблемы самовольных построек. Как отмечал Моор, при Минстрое РФ действует рабочая группа, которая занимается решением вопроса самовольных построек. Он отмечал, что по каждому такому объекту нужно принимать отдельное решение.

Федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой" осуществляет функций единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета. Также утверждение исполняет функции строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ.