Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.75
$
63.75
71.10
71.15
Прогноз
04.11 – 11.11
$
64.20
71.10
Индексы и котировки Brent
61.18
+0.08 Золото
1514.02
+0.06 РТС
1455.44
+0.53
Динамика валют
EUR / USD
01.11
1.1166
–0.0005
18.10
1.1171
29.10
18.10
07.10

В России сформируют единый реестр самовольных строений 

ТАСС + ещё 1 34 минуты назад
В России сформируют реестр самовольных строений
Фото: РИА Новости
Единый реестр самостроев создадут в России на базе подведомственной Минстрою РФ организации "РосКапСтрой". Такое решение было принято на рабочей встрече директора организации Юлии Максимовой и главы Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, говорится в релизе "РосКапСтроя".
"В ходе обсуждения было принято решение сформировать единый реестр всех самовольных строений на базе ФАУ "РосКапСтрой". Для этого сейчас разрабатывается специальный раздел на сайте организации, в котором в дальнейшем будет формироваться единый федеральный список объектов по всем регионам России", — отмечается в релизе.
Также в сообщении отмечается, что регионы смогут включать объекты самовольного строительства в единый реестр, на основании этих данных будет решаться проблема самостроев.
Ранее член Общественной палаты (ОП) РФ Артем Кирьянов говорил, что региональным властям нужно создать рабочие группы для решения проблемы самовольных построек. Как отмечал Моор, при Минстрое РФ действует рабочая группа, которая занимается решением вопроса самовольных построек. Он отмечал, что по каждому такому объекту нужно принимать отдельное решение.
Федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой" осуществляет функций единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета. Также утверждение исполняет функции строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ.
Видео дня. Услуги ЖКХ хотят собрать в единой платежке
ТАСС: последние новости
Собственники будут получать уведомления о попытках заочных сделок с их недвижимостью Собственники будут получать уведомления о попытках заочных сделок с их недвижимостью Проводить заочные сделки со своей недвижимостью разрешили 1,4 тыс. россиян Проводить заочные сделки со своей недвижимостью разрешили 1,4 тыс. россиян Стоимость строительства трассы "Москва - Казань" в обход Тольятти составит 730 млрд рублей Стоимость строительства трассы "Москва - Казань" в обход Тольятти составит 730 млрд рублей
Комментарии 
Теги:
Недвижимость , Александр Моор , Юлия Максимова , Артем Кирьянов , Минстрой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдолг США вырос до рекордной отметки
Госдолг США вырос до рекордной отметки
США отсрочили введение санкций против «Группы ГАЗ»
США отсрочили введение санкций против «Группы ГАЗ»
Российские банки уличили в переправке валюты в Венесуэлу
Российские банки уличили в переправке валюты в Венесуэлу 1
США и КНР договорились о торговом соглашении
США и КНР договорились о торговом соглашении 1
Стало известно, на сколько России хватит нефти
Стало известно, на сколько России хватит нефти 29
Видео
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
08:44
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
Компании
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
00:28
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
01:07
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
Экономика
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
04:26
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
Недвижимость Другое
Белоруссия заменит российскую нефть
03:25
Белоруссия заменит российскую нефть
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение