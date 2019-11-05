Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.31
$
63.49
70.41
70.65
Прогноз
11.11 – 18.11
$
64.50
71.50
Индексы и котировки Brent
62.82
+0.29 Золото
1504.48
+0.01 РТС
1466.37
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1130
–0.0020
21.10
1.1150
01.11
22.10
10.10

Apple выделила $2,5 млрд на борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии 

РИА Недвижимость + ещё 5 50 минут назад
Apple выделила $2,5 млрд на борьбу с жилищным кризисом
Фото: apple
Apple выделила 2,5 миллиарда долларов на борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии, говорится в сообщении компании.
В частности, компания выделила 1 миллиард долларов в виде кредитного фонда для строительных проектов штата, нацеленных на жителей с низким и средним достатком. Кроме того, 1 миллиард долларов выделен на помощь в ипотеке для граждан, которые приобретают свой первый дом, и 300 миллионов долларов пойдут на то, чтобы предоставить принадлежащие Apple земельные участки в Сан-Хосе для жилой застройки. Наконец, 150 миллионов долларов пойдут на поддержку новых строительных проектов в Сан-Франциско и окрестностях, и 50 миллионов будут выделены на помощь бездомным.
Выделенные Apple средства значительно превосходят аналогичные инициативы Facebook и Google. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже приветствовал это беспрецедентное, по его словам, начинание.
Высокотехнологичные компании подвергаются критике за то, что их высокооплачиваемые сотрудники вытесняют с рынка жилья средний класс. Цены на жилье в отдельных районах Калифорнии держатся на рекордном уровне и продолжают повышаться, поскольку в штате с 40-миллионным населением строится недостаточно домов. В ряде городов штата, в том числе в Сан-Франциско, остро стоит проблема бездомных.
Видео дня. Что изменит электронная сертификация молочки
РИА Недвижимость: последние новости
В Петербурге продается квартира, в которой Пушкин писал "Пиковую даму" В Петербурге продается квартира, в которой Пушкин писал "Пиковую даму" Чистая прибыль "Мосэнерго" за 9 месяцев снизилась на 16% Чистая прибыль "Мосэнерго" за 9 месяцев снизилась на 16% ЛСР купила у датской компании завод газобетона в Ленобласти ЛСР купила у датской компании завод газобетона в Ленобласти
Комментарии 
Теги:
Недвижимость , Компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков напомнил позицию Путина по транзиту газа
Песков напомнил позицию Путина по транзиту газа
Украина поставила России условие по газу
Украина поставила России условие по газу 85
Налоги бьют рекорды: потребитель заплатит за все
Налоги бьют рекорды: потребитель заплатит за все 11
Китай выдвинул новые требования к США
Китай выдвинул новые требования к США 6
«Готовы к остановке»: Украина обойдется без России
«Готовы к остановке»: Украина обойдется без России 125
Видео
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
08:44
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
Компании
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
00:28
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение