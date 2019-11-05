Apple выделила $2,5 млрд на борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии

Apple выделила 2,5 миллиарда долларов на борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии, говорится в сообщении компании.

В частности, компания выделила 1 миллиард долларов в виде кредитного фонда для строительных проектов штата, нацеленных на жителей с низким и средним достатком. Кроме того, 1 миллиард долларов выделен на помощь в ипотеке для граждан, которые приобретают свой первый дом, и 300 миллионов долларов пойдут на то, чтобы предоставить принадлежащие Apple земельные участки в Сан-Хосе для жилой застройки. Наконец, 150 миллионов долларов пойдут на поддержку новых строительных проектов в Сан-Франциско и окрестностях, и 50 миллионов будут выделены на помощь бездомным.

Выделенные Apple средства значительно превосходят аналогичные инициативы Facebook и Google. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже приветствовал это беспрецедентное, по его словам, начинание.

Высокотехнологичные компании подвергаются критике за то, что их высокооплачиваемые сотрудники вытесняют с рынка жилья средний класс. Цены на жилье в отдельных районах Калифорнии держатся на рекордном уровне и продолжают повышаться, поскольку в штате с 40-миллионным населением строится недостаточно домов. В ряде городов штата, в том числе в Сан-Франциско, остро стоит проблема бездомных.