Названы города с самой дорогой и дешевой арендой жилья

Эксперты назвали города с самой дорогой и самой дешевой арендой жилья

Сравнивались цены на аренду однокомнатных квартир в 75 городах. Почетное первое место оказалось у Москвы, что вполне закономерно, учитывая, что в столице традиционно самый высокий спрос на съемное жилье. Месяц в столичной "однушке" обойдется в 36 436 руб. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 и 8 156 рублей в месяц соответственно.

В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 рублей в месяц. Только в 13 городах из 75 арендная ставка выше, чем в среднем по стране, а в 14 наем "однушки" обходится менее чем в 10 тысяч руб.

В каких городах аренда самая дорогая?

После Москвы самым дорогим городом по стоимости аренды жилья стали подмосковные Химки. Здесь собственники однокомнатной квартиры просят в среднем 27726 рублей в месяц. На третьем месте — Санкт-Петербург: средняя ставка здесь составляет 24597 рублей.

Топ-10 городов с самой высокой стоимостью аренды однокомнатных квартир

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды, руб/мес.

1. Москва Москва 36 436 2. Химки Московская область 27 726 3. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597 4. Сочи Краснодарский край 21 674 5. Балашиха Московская область 21 257 6. Хабаровск Хабаровский край 20 804 7. Симферополь Крым 20 770 8. Подольск Московская область 20 633 9. Севастополь Севастополь 19 870 10. Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553 А где ставки аренды самые низкие?

Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры обходится нанимателям в городе Волжский (Волгоградская область): месяц проживания здесь стоит в среднем 7 927 руб. Второе с конца место у Стерлитамака (Башкортостан), где месяц аренды стоит в среднем 8 156 руб. Третьим городом с наиболее доступной арендой стал Курск — однокомнатную квартиру на месяц в городе можно арендовать за 8 411 руб.

Топ-10 городов с самой дешевой арендой однокомнатных квартир

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды, руб/мес.

75. Волжский Волгоградская область 7 927 74. Стерлитамак Башкортостан 8 156 73. Курск Курская область 8 411 72. Курган Курганская область 8 420 71. Саранск Мордовия 8 467 70. Киров Кировская область 8 780 69. Магнитогорск Челябинская область 8 787 68. Пенза Пензенская область 9 003 67. Брянск Брянская область 9 296 66. Липецк Липецкая область 9 512 В целом, как отмечают в Domofond.ru, ставки аренды на жилье остаются стабильными. По сравнению с сентябрем, они ни выросли, ни снизились. Ведь осень — традиционно самый высокий сезон аренды. Интерес и, соответственно, цены начинают снижаться только ближе к лету. А однокомнатные квартиры по-прежнему остаются самым востребованным форматом на рынке съемного жилья.

Рейтинг городов России по цене предложения аренды однокомнатной квартиры (октябрь 2019 г.)

Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.

1. Москва Москва 36 436 2. Химки Московская область 27 726 3. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597 4. Сочи Краснодарский край 21 674 5. Балашиха Московская область 21 257 6. Хабаровск Хабаровский край 20 804 7. Симферополь Крым 20 770 8. Подольск Московская область 20 633 9. Севастополь Севастополь 19 870 10. Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553 11. Екатеринбург Свердловская область 18 125 12. Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 17 792 13. Казань Татарстан 17 097 14. Владивосток Приморский край 15 992 15. Новороссийск Краснодарский край 15 976 16. Архангельск Архангельская область 15 914 17. Новосибирск Новосибирская область 15 888 18. Мурманск Мурманская область 15 694 19. Иркутск Иркутская область 15 420 20. Тюмень Тюменская область 15 026 21. Тула Тульская область 14 778 22. Уфа Башкортостан 14 654 23. Ростов-на-Дону Ростовская область 14 545 24. Краснодар Краснодарский край 14 529 25. Нижний Новгород Нижегородская область 14 481 26. Чита Забайкальский край 14 404 27. Самара Самарская область 14 334 28. Калининград Калининградская область 14 312 29. Улан-Удэ Бурятия 13 823 30. Красноярск Красноярский край 13 651 31. Тверь Тверская область 13 449 32. Махачкала Дагестан 13 388 33. Череповец Вологодская область 13 378 34. Калуга Калужская область 13 082 35. Набережные Челны Татарстан 12 896 36. Пермь Пермский край 12 691 37. Рязань Рязанская область 12 527 38. Петрозаводск Карелия 12 371 39. Астрахань Астраханская область 12 329 40. Владимир Владимирская область 12 062 41. Владикавказ Северная Осетия 11 973 42. Томск Томская область 11 906 43. Белгород Белгородская область 11 612 44. Саратов Саратовская область 11 568 45. Волгоград Волгоградская область 11 565 46. Омск Омская область 11 493 47. Челябинск Челябинская область 11 386 48. Ярославль Ярославская область 11 375 49. Барнаул Алтайский край 11 050 50. Ижевск Удмуртия 11 020 51. Воронеж Воронежская область 10 977 52. Новокузнецк Кемеровская область 10 768 53. Вологда Вологодская область 10 740 54. Тольятти Самарская область 10 736 55 Смоленск Смоленская область 10 642 56. Оренбург Оренбургская область 10 589 57. Ульяновск Ульяновская область 10 578 58. Ставрополь Ставропольский край 10 421 59. Чебоксары Чувашия 10 374 60. Кемерово Кемеровская область 10 274 61. Иваново Ивановская область 10 028 62. Тамбов Тамбовская область 9 953 63. Йошкар-Ола Марий Эл 9 847 64. Кострома Костромская область 9 826 65. Нижний Тагил Свердловская область 9 607 66. Липецк Липецкая область 9 512 67. Брянск Брянская область 9 296 68. Пенза Пензенская область 9 003 69. Магнитогорск Челябинская область 8 787 70. Киров Кировская область 8 780 71. Саранск Мордовия 8 467 72. Курган Курганская область 8 420 73. Курск Курская область 8 411 74. Стерлитамак Башкортостан 8 156 75. Волжский Волгоградская область 7 927 В среднем по России — 16 097.