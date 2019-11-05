В России подорожало самое дешевое жилье

За последние полгода, с апреля 2019-го, самое демократичное предложение российского рынка жилья — малогабаритные квартиры — подорожали в среднем по стране на два процента, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Среднестатистический лот (площадью менее 32 квадратных метров) в этом сегменте стоит 1,7 миллиона рублей. В Москве ценник почти в четыре раза выше — 6,6 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге «малогабаритка» обойдется в 3,6 миллиона рублей, в Сочи и Владивостоке — в 3,2 миллиона рублей.

В остальных городах с населением от 300 тысяч человек компактные квартиры стоят меньше трех миллионов. Самое дешевое предложение этого формата можно найти в Магнитогорске и Кургане, средние ценники там равны 949 и 977 тысячам рублей соответственно.

«Главный тренд этого года — сокращение площади "малометражек", — отмечают аналитики. — На рынок вышло большое число "микропредложений" — студий площадью от 10-11 квадратных метров по стоимости комнаты в коммунальной квартире. Они появились даже в московских новостройках, но гораздо чаще встречаются на вторичном рынке, в старом жилом фонде. Как правило, это переделанные комнаты в бывших общежитиях и домах гостиничного типа. Назвать такие помещения полноценным жильем сложно, они предназначены для временного проживания».