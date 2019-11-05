В Москве возрос спрос на «северную» недвижимость

В последнюю неделю октября участники аукционов активно боролись за право аренды недвижимости, расположенной в Северном административном округе города Москвы. Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

По словам главы Департамента Геннадия Дёгтева, в каждом из аукционов в среднем принимало участие по 10 участников.

«Самым высококонкурентным лотом в этой локации стало помещение площадью почти 68 «квадратов», расположенное в подвале жилого дома на улице Куусинена. На него претендовали сразу 16 участников», — рассказал Геннадий Дёгтев.

Кроме этого, арендаторов интересовали помещения на юго-востоке Москвы, где на каждый лот в среднем претендовали по 9 участников. Также популярностью пользовались помещения, расположенные в Центральном, Западном и Восточном административных округах. Число участников аукционов здесь составляло в среднем 5,4 и 4 участника соответственно. Всего же на прошлой неделе на право аренды недвижимости через городские аукционы претендовали 96 участников. В числе объектов, помимо коммерческих помещений, также присутствовали детские образовательные учреждения, реализуемые по льготной программе, киоски и другие объекты нестационарной торговли.

Посмотреть все доступные городские предложения можно на инвестиционном портале города Москвы.