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В Москве жилье без права прописки победило новостройки 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
В Москве жилье без права прописки победило новостройки
Фото: РИА Новости
В Москве апартаменты на вторичном рынке реализуются максимум за один год, а помещения того же формата в новостройках могут простаивать в худшем случае по пять-семь лет. Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Средний срок экспозиции апартаментов «вторички» составляет 95 дней. После этого срока объект либо снимают с продажи, либо снижают цену. Застой в новостройках обычно связан с финансовыми, управленческими и маркетинговыми проблемами у девелоперов, тогда как апартаменты на вторичном рынке чаще всего продают физические лица, что значительно ускоряет процесс заключения сделки. Однако и в данном сегменте 30 процентов предложения неликвидно из-за несоответствия нормам звукоизоляции и инсоляции, завышенных цен и т.д.
По данным агентства, в настоящий момент средняя стоимость реализации типовых квартир на вторичном рынке равняется 8,4 миллиона рублей. В формате апартаментов этот показатель меньше на шесть процентов и не превышает 7,9 миллиона рублей. В 55 процентах случаев их покупателями становятся те люди, которые хотят приобрести жилье в конкретном месте, но жилой фонд там представлен исключительно апартаментами. Более низкая стоимость жилья без права прописки по сравнению с обычными квартирами привлекает 40 процентов покупателей: ценник в среднем выходит на семь процентов меньше. Оставшиеся пять процентов покупателей — это инвесторы, которые вкладывают средства в недвижимость, ожидая, что в будущем она вырастет в цене, например, из-за уникального расположения, как в «Москва-Сити».
В Госдуму до конца 2019 года планировали внести законопроект о правовом регулировании при строительстве апартаментов. Собственники живут там, но не могут получить постоянную регистрацию, поскольку у данного формата недвижимости юридически нежилой статус. Застройщики апарт-комплексов этим пользуются и зачастую не соблюдают стандарты для жилья в части норм инсоляции и обеспеченности социальной инфраструктурой.
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Теги:
Недвижимость , Инком-Недвижимость , Госдума , Lenta.ru
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