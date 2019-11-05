Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.57
$
63.60
70.41
70.60
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.07
69.93
Индексы и котировки Brent
63.02
+0.21 Золото
1483.54
+0.14 РТС
1460.50
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1070
–0.0080
21.10
1.1150
01.11
22.10
10.10

В Москве начался жилищный бум 

Lenta.ru 2 часа назад
В Москве начался жилищный бум
Фото: РИА Новости
Российская столица заняла первое место в рейтинге регионов-лидеров по темпам роста объема строительства жилья. Об этом сообщается в материалах аналитиков компании ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
За период с января по сентябрь 2019 года в Москве построили вдвое больше жилья, чем за аналогичный период 2018-го: 3,6 тысячи квадратных метров против 1,8 тысячи «квадратов». В число лидеров рейтинга вошли также Воронежская, Тверская и Пензенская области, где показатели за год выросли в полтора раза.
В материалах ЦИАН подчеркивается, что в большинстве регионов с высоким приростом строительства жилья такой результат был достигнут за счет индивидуального сектора. Москва стала исключением: рост показателя оказался обеспечен именно за счет ввода многоквартирных домов.
С января по сентябрь 2019 года в России было введено 48,9 миллиона квадратных метров жилья, подчеркивается в исследовании. Это на 8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ввод многоквартирного жилья вырос на 3 процента, а индивидуальных домов — на 13 процентов.
С точки зрения абсолютных объемов ввода жилья тройку регионов-лидеров составили Московская область (5,8 миллиона квадратных метров), Москва (3,6 миллиона квадратных метров) и Краснодарский край (2,9 миллиона «квадратов»). Максимальный показатель по вводу жилья на душу населения (0,91 квадратного метра) в 2019 году зафиксирован в Ленинградской области.
В октябре были обнародованы результаты исследования, согласно которым лидерами по количеству вводимых жилых объектов в России стали Ленинградская и Московская области, третье место заняла Тюменская область.
Видео дня. Что изменит электронная сертификация молочки
Последние новости
Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни Генерал СК рассказал о выпивавших во время обыска сотрудниках ФСБ Генерал СК рассказал о выпивавших во время обыска сотрудниках ФСБ Турция отказалась спрашивать разрешения США на российские самолеты Турция отказалась спрашивать разрешения США на российские самолеты
Комментарии3 
Теги:
Недвижимость , ЦИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США признали «Северный поток — 2» угрозой для страны
В США признали «Северный поток — 2» угрозой для страны 4
Сахарным заводам в России светит банкротство
Сахарным заводам в России светит банкротство 1
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России 876
Новак назвал абсурдными иски к Газпрому
Новак назвал абсурдными иски к Газпрому 6
Кадыров призвал направлять больше денег в Чечню
Кадыров призвал направлять больше денег в Чечню 10
Видео
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение