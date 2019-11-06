Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.78
70.65
70.80
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.07
69.93
Индексы и котировки Brent
62.63
+0.32 Золото
1486.80
+0.01 РТС
1454.47
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1090
–0.0036
22.10
1.1125
03.11
23.10
11.10

Британцы продают дома с наценкой за приведения 

Вести.Ru 3 часа назад
Британцы продают дома с наценкой за приведения
Фото: globallookpress.com
В некоторых районах Великобритании, где расположены дома с обитающими в них приведения, цены на недвижимости за 10 лет выросли более чем в два раза.
Эксперты утверждают, что цены на жилье растут лишь в некоторых нехороших районах, и это не глобальная тенденция, пишет Prian.ru.
К примеру, в Ричмонде рядом с Хэм-Хаусом, где обитают призраки жен короля Генриха VIII Джейн Сеймур и Кэтрин Говард, с 2009 года цены выросли на 72%. При этом в Дувре рядом с одноименным замком, который считается одним из самых жутких мест в Англии, цены на жилье за 10 лет выросли лишь на 49%.
Несмотря на то, что цены на дома в районах с приведениями растут, британцы не спешат переезжать в подобные места. По результатам опросов, 34% покупателей откажутся от приобретения, если им скажут, что в доме или рядом с ним обитают призраки. 32% опрошенных не купят недвижимость, если узнают, что там совершено преступление, а пятая часть откажется от покупки, если там кто-то умер. 10% британцев не хотят жить рядом с кладбищем.
Видео дня. Деньги с карты украли сразу после сдачи биометрии
Вести.Ru: последние новости
Ставка по ипотеке в России опустилась до 9,6% Ставка по ипотеке в России опустилась до 9,6% Треть продающихся на московской вторичке апартаментов - неликвид Треть продающихся на московской вторичке апартаментов - неликвид Названы регионы, где проще всего купить квартиру в ипотеку Названы регионы, где проще всего купить квартиру в ипотеку
Комментарии 
Теги:
Недвижимость , Джейн Сеймур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин увеличит закупки валюты
Минфин увеличит закупки валюты 1
Минфин предложил приватизировать пять компаний
Минфин предложил приватизировать пять компаний 1
Набиуллина назвала возможные источники утечки данных
Набиуллина назвала возможные источники утечки данных 1
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные 1
ЦБ обеспокоен низкими темпами роста экономики
ЦБ обеспокоен низкими темпами роста экономики 10
Видео
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение