Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.78
70.65
70.80
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.00
72.50
Индексы и котировки Brent
62.63
+0.32 Золото
1486.80
+0.01 РТС
1454.47
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1090
–0.0036
22.10
1.1125
03.11
23.10
11.10

ЦБ зафиксировал высокие темпы прироста ипотеки 

ТАСС 2 часа назад
ЦБ зафиксировал высокие темпы прироста ипотеки
Фото: РИА Новости
Банк России видит высокие темпы прироста ипотеки, что означает, в том числе, увеличение доступности такого вида кредита. Об этом, выступая в Совете Федерации, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно. Прирост — там у нас запаздывающая статистика по ипотеке — около 20% сейчас. Это высокие темпы прироста ипотеки, — сказала она. — Это означает, что доступность ипотеки возрастает".
Набиуллина отметила, что большой темп роста ипотеки фиксируется в последние несколько месяцев.
"Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков", — добавила она.
Видео дня. Деньги с карты украли сразу после сдачи биометрии
ТАСС: последние новости
Apple выделит $2,5 млрд на устранение нехватки доступного жилья в Калифорнии Apple выделит $2,5 млрд на устранение нехватки доступного жилья в Калифорнии ВТБ с начала года открыл более 360 тыс. брокерских счетов ВТБ с начала года открыл более 360 тыс. брокерских счетов Объем ФНБ за октябрь 2019 года вырос до 7,95 трлн рублей Объем ФНБ за октябрь 2019 года вырос до 7,95 трлн рублей 
Теги:
Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Совет Федерации , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин увеличит закупки валюты
Минфин увеличит закупки валюты 1
Минфин предложил приватизировать пять компаний
Минфин предложил приватизировать пять компаний 1
Набиуллина назвала возможные источники утечки данных
Набиуллина назвала возможные источники утечки данных 1
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные 1
ЦБ обеспокоен низкими темпами роста экономики
ЦБ обеспокоен низкими темпами роста экономики 10
Видео
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение