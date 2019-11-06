ЦБ зафиксировал высокие темпы прироста ипотеки 

Банк России видит высокие темпы прироста ипотеки, что означает, в том числе, увеличение доступности такого вида кредита. Об этом, выступая в Совете Федерации, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно. Прирост — там у нас запаздывающая статистика по ипотеке — около 20% сейчас. Это высокие темпы прироста ипотеки, — сказала она. — Это означает, что доступность ипотеки возрастает".
Набиуллина отметила, что большой темп роста ипотеки фиксируется в последние несколько месяцев.
"Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков", — добавила она.