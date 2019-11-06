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Российские семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке 

ТАСС 1 час назад
Стало известно о льготах по ипотеке
Фото: РИА Новости
Правительство России распорядилось распространить субсидирование ставки по ипотечному кредиту на семьи с детьми-инвалидами. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
"Право на получение кредита (займа) или подписание дополнительного соглашения о рефинансировании возникает у гражданина РФ, имеющего ребенка, который является гражданином РФ, рожден не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена категория "ребенок-инвалид", по ставке 6% годовых на весь срок кредита", — говорится в документе.
Для жителей Дальневосточного федерального округа в аналогичной ситуации ставка составит 5% годовых. Изменения внесены в правила возмещения недополученных банками доходов по выданным семьям с детьми ипотечным кредитам.
Согласно документу, в случае установления инвалидности у ребенка после 31 декабря 2022 года (и рожденного до 31 декабря 2022 года), семьи могут получить ипотеку на льготных условиях по 31 декабря 2027 года.
О льготной ипотеке
Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период.
Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы. По данным Банка России, за февраль-декабрь 2018 года было выдано или рефинансировано 4,5 тыс. ипотечных кредитов в рамках программы.
В настоящее время программа семейной ипотеки распространяется только на строящееся жилье. В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам поручил проанализировать возможность распространения программы льготной ипотеки для семей на покупку квартир на вторичном рынке.
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Комментарии1 
Теги:
Недвижимость , Личный счет , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Правительство РФ
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