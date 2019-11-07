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Какое жилье признается аварийным 

Парламентская газета 1 час назад
Какое жилье признается аварийным
Фото: АГН МОСКВА
В ноябре Госдума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому, Минстрой пересмотрит критерии аварийности домов, а регионы смогут субсидировать ипотеку переселенцам из непригодного жилья.
Критерии, по которым дом приговаривается к сносу или реконструкции, определены в постановлении Правительства от января 2006 года. Документ содержит две ключевые статьи: в одной изложены требования к нормальным жилым помещениям (несоответствие этим требованиям учитывается при вынесении «приговора»), в другой — основания для признания квартиры или дома аварийными.
Основные требования, которым должно отвечать жилое помещение:
Месторасположение: жилая зона.
Несущие и ограждающие конструкции: работоспособные, не имеют деформаций, влекущих разрушение дома или появление трещин.
Безопасность: передвижения по дому и пользование инженерным оборудованием исключают риск получения травм жильцами.
Цивилизация: в доме есть электричество, вода, отопление, канализация и вентиляция, а в газифицированных районах — газоснабжение. Все сети отвечают требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. Здания выше пяти этажей имеют лифт.
Уют: здание имеет шумо— и теплоизоляцию (зимой в комнатах не меньше 18 градусов тепла), на стенах не появляется конденсат, в комнаты и подвалы не проникает грунтовая, талая и дождевая вода, все комнаты и кухня имеют естественное освещение.
Пространство: размеры комнат вмещают необходимый набор мебели и техники, высота потолков не меньше 2,7 метра (коридоров и холлов — 2,1 метра).
Здоровье: концентрация вредных веществ в жилом помещении не превышает допустимых параметров.
Выявлены вредные факторы, не позволяющие обеспечить здоровье и безопасность человека:
— физический износ здания, снизивший его надежность и прочность до недопустимого уровня;
— окружающая среда и микроклимат не отвечают санитарно-гигиеническим нормам (содержат опасные химические и биологические вещества, радиационный фон, рядом источники шума, вибрации и электромагнитных полей).
Конструкции дома утратили несущую способность и грозят обрушением.
Дом расположен:
— в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры, в санитарно-защитной или производственной зоне*;
— в зоне оползней, селевых потоков или лавин, а также на территории, регулярно затапливаемой паводками*;
— в зоне вероятных разрушений при техногенной аварии*.
* Если при этом невозможно минимизировать риск инженерными и проектными решениями.
Дом поврежден в результате взрыва, пожара, аварии, землетрясения, неравномерной просадки грунтов, при этом несущая способность конструкций под угрозой — если восстановительные работы экономически невыгодны или технически невозможны.
Комнаты выходят на магистрали, которые производят шума больше, чем дозволено нормативами.
Над комнатой или смежно с ней расположено устройство для промывки мусоропровода.
Что не поможет признать здание аварийным:
Отсутствие централизованной канализации и горячего водоснабжения — в 1-2-этажном доме. Отсутствие лифта и мусоропровода в высотном доме — если дом из-за физического износа не подлежит капитальному ремонту. Несоответствие планировки минимальной площади комнат — если жилой дом спроектирован и построен по действующим ранее нормативам, и такое решение отвечает требованиям эргономики.
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Теги:
Недвижимость , Госдума , Минстрой
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