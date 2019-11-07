Какое жилье признается аварийным

В ноябре Госдума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому, Минстрой пересмотрит критерии аварийности домов, а регионы смогут субсидировать ипотеку переселенцам из непригодного жилья.

Критерии, по которым дом приговаривается к сносу или реконструкции, определены в постановлении Правительства от января 2006 года. Документ содержит две ключевые статьи: в одной изложены требования к нормальным жилым помещениям (несоответствие этим требованиям учитывается при вынесении «приговора»), в другой — основания для признания квартиры или дома аварийными.

Основные требования, которым должно отвечать жилое помещение:

Месторасположение: жилая зона.

Несущие и ограждающие конструкции: работоспособные, не имеют деформаций, влекущих разрушение дома или появление трещин.

Безопасность: передвижения по дому и пользование инженерным оборудованием исключают риск получения травм жильцами.

Цивилизация: в доме есть электричество, вода, отопление, канализация и вентиляция, а в газифицированных районах — газоснабжение. Все сети отвечают требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. Здания выше пяти этажей имеют лифт.

Уют: здание имеет шумо— и теплоизоляцию (зимой в комнатах не меньше 18 градусов тепла), на стенах не появляется конденсат, в комнаты и подвалы не проникает грунтовая, талая и дождевая вода, все комнаты и кухня имеют естественное освещение.

Пространство: размеры комнат вмещают необходимый набор мебели и техники, высота потолков не меньше 2,7 метра (коридоров и холлов — 2,1 метра).

Здоровье: концентрация вредных веществ в жилом помещении не превышает допустимых параметров.

Выявлены вредные факторы, не позволяющие обеспечить здоровье и безопасность человека:

— физический износ здания, снизивший его надежность и прочность до недопустимого уровня;

— окружающая среда и микроклимат не отвечают санитарно-гигиеническим нормам (содержат опасные химические и биологические вещества, радиационный фон, рядом источники шума, вибрации и электромагнитных полей).

Конструкции дома утратили несущую способность и грозят обрушением.

Дом расположен:

— в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры, в санитарно-защитной или производственной зоне*;

— в зоне оползней, селевых потоков или лавин, а также на территории, регулярно затапливаемой паводками*;

— в зоне вероятных разрушений при техногенной аварии*.

* Если при этом невозможно минимизировать риск инженерными и проектными решениями.

Дом поврежден в результате взрыва, пожара, аварии, землетрясения, неравномерной просадки грунтов, при этом несущая способность конструкций под угрозой — если восстановительные работы экономически невыгодны или технически невозможны.

Комнаты выходят на магистрали, которые производят шума больше, чем дозволено нормативами.

Над комнатой или смежно с ней расположено устройство для промывки мусоропровода.

Что не поможет признать здание аварийным:

Отсутствие централизованной канализации и горячего водоснабжения — в 1-2-этажном доме. Отсутствие лифта и мусоропровода в высотном доме — если дом из-за физического износа не подлежит капитальному ремонту. Несоответствие планировки минимальной площади комнат — если жилой дом спроектирован и построен по действующим ранее нормативам, и такое решение отвечает требованиям эргономики.