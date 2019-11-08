Москвичи заново полюбили дачи

Москвичей потянуло за город

За год продажи на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья увеличились на 42%. Об этом сообщает агентство «ИНКОМ-Недвижимость».

По данным агентства, рост спроса во многом обеспечили участки без подряда (УБП), доля которых в общей структуре сделок достигла 75%.

«Остальные форматы потеряли в популярности: только 14% потребителей выбрали квартиры в «малоэтажках», 6% — коттеджи и 5% — блокированные дома. С востребованностью недорогих участков соотносится и уверенное преобладание в продажах лотов экономкласса: их доля составила 85%», — отмечается в сообщении.

По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, «стремление конвертировать накопления в недвижимость частично распространилось и на „загородку“.

»Как следствие, последние несколько кварталов мы отмечаем рост числа сделок и улучшение темпов продаж. Например, сейчас средняя скорость реализации поселка составляет 4,8 объекта в квартал, а год назад этот показатель равнялся 3,9 объекта, то есть почти на четверть ниже», — отметил он.

При этом, по данным аналитиков «ИНКОМ-Недвижимости», средний чек покупки на первичном загородном рынке снизился за год с 4,4 до 3,2 млн рублей. Больше всего объектов приобретается на расстоянии от 36 до 75 км от Москвы. Самыми популярными направлениями стали Новорязанское шоссе, Новая Рига, Дмитровское шоссе и Каширское.

«Рамблер» писал, что ранее 51% участников опроса, проведенного «Авито Недвижимость», назвали идеальным местом для жизни городской спальный район. И всего 19% респондентов предпочли бы жить за городом. При этом интерес к жизни на природе коррелировал с возрастом опрошенных: 29% респондентов в возрасте 56 лет и старше сочли свой дом идеальным вариантом для жизни.