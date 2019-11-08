Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.82
$
63.99
70.50
70.60
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.07
69.93
Индексы и котировки Brent
61.37
–0.21 Золото
1462.00
–0.01 РТС
1466.26
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.11
1.1034
–0.0071
24.10
1.1105
05.11
25.10
14.10

Москвичей потянуло за город 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Москвичи заново полюбили дачи
Фото: ТАСС
За год продажи на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья увеличились на 42%. Об этом сообщает агентство «ИНКОМ-Недвижимость».
По данным агентства, рост спроса во многом обеспечили участки без подряда (УБП), доля которых в общей структуре сделок достигла 75%.
«Остальные форматы потеряли в популярности: только 14% потребителей выбрали квартиры в «малоэтажках», 6% — коттеджи и 5% — блокированные дома. С востребованностью недорогих участков соотносится и уверенное преобладание в продажах лотов экономкласса: их доля составила 85%», — отмечается в сообщении.
По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, «стремление конвертировать накопления в недвижимость частично распространилось и на „загородку“.
»Как следствие, последние несколько кварталов мы отмечаем рост числа сделок и улучшение темпов продаж. Например, сейчас средняя скорость реализации поселка составляет 4,8 объекта в квартал, а год назад этот показатель равнялся 3,9 объекта, то есть почти на четверть ниже», — отметил он.
При этом, по данным аналитиков «ИНКОМ-Недвижимости», средний чек покупки на первичном загородном рынке снизился за год с 4,4 до 3,2 млн рублей. Больше всего объектов приобретается на расстоянии от 36 до 75 км от Москвы. Самыми популярными направлениями стали Новорязанское шоссе, Новая Рига, Дмитровское шоссе и Каширское.
«Рамблер» писал, что ранее 51% участников опроса, проведенного «Авито Недвижимость», назвали идеальным местом для жизни городской спальный район. И всего 19% респондентов предпочли бы жить за городом. При этом интерес к жизни на природе коррелировал с возрастом опрошенных: 29% респондентов в возрасте 56 лет и старше сочли свой дом идеальным вариантом для жизни.
Видео дня. Богатейший человек планеты за сутки лишился 7 млрд
Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема 118
Оклад растет, а денег нет: как платят в России
Оклад растет, а денег нет: как платят в России 1
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Киев отказал России в мирном урегулировании
Киев отказал России в мирном урегулировании 535
Санкции США помогут Китаю
Санкции США помогут Китаю
Видео
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
00:20
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
Экономика Компании
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение