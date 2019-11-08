Застройщиков 1,7 тысячи домов в РФ признали банкротами

Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

Число строящихся домов, застройщики которых признаны банкротами, составляет около 1,7 тыс., сообщил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко на заседании проектного комитета нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Сегодня, по данным Единой системы жилищного строительства, уже около 1,7 тыс. обанкроченных домов. Есть проблемные дома, где шесть месяцев задержка с вводом, их уже более 3,5 тыс. Это серьезно, 250 тыс. семей в списке, в этих домах", — сказал Мутко.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сейчас в России насчитывается 3238 проблемных домов общей площадью 16,9 млн кв. м. Долгострои есть в 75 регионах из 85.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Возможное увеличение расходов

Вице-премьер Виталий Мутко допустил увеличение расходов по программе "Стимул" на развитие социальной, коммунальной, дорожной инфраструктуры в составе строящихся жилых комплексов.

"По программе "Стимул" согласен, что без увеличения инвестиций мы масштабно [программу] можем не развернуть", — отметил вице-премьер.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что планируемый объем ввода в 2019 году по программе "Стимул" составит 6,3 млн кв. м. Сегодня программа реализуется в 42 регионах. В 2019 год на нее было выделено 22,4 млрд рублей из федерального бюджета и 10 млрд рублей из региональных, добавил Стасишин.

При этом, по мнению Мутко, на "Стимул" необходимо инвестировать 100 млрд рублей в год. По его словам, в правительстве думают над источниками дополнительного финансирования программы.

Программа "Стимул"

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" (часть нацпроекта "Жилье и городская среда"), на эту задачу запланировано 183,7 млрд рублей на пять лет. До появления нацпроекта на федеральном уровне существовала подпрограмма "Стимул", которая входит в федеральную целевую программу "Жилище". Она затрагивала только социальную и дорожную инфраструктуру, однако позже в нее вошла и коммунальная инфраструктура. Совокупный размер средств в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов — "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.