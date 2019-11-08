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Росимущество выставило на продажу пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых 

ТАСС 6 часов назад
Квартиру кировского экс-губернатора выставили на продажу
Фото: ТАСС
Территориальное управление Росимущества в Пермском крае выставило на продажу принадлежавшую осужденному за взятку бывшему губернатору Кировской области Никите Белых квартиру, расположенную в Перми.
Начальная цена превышает 2,2 млн рублей, сообщили ТАСС в территориальном управлении Росимущества.
" [Начальная цена квартиры] — 2 млн 252590 рублей. [Квартира находится в Перми] на улице Механошина. [Торги] назначены на 9 декабря", — сказала собеседница агентства.
По данным сайта torgi.gov.ru, на продажу выставлена квартира Никиты Белых площадью 43,4 квадратных метра. Уточняется, что владелец должен за капитальный ремонт 16,8 тыс. рублей.
14 октября на публичных торгах был продан за 1 млн рублей автомобиль Nissan Patrol экс-губернатора, а также псалтырь 1779 года, его купили за 50,1 тыс. рублей. Наручные часы Blancpain Aqua Lung с корпусом серебристого цвета, серебряными стрелками и кожаным ремешком продать не удалось, повторные торги назначена на 3 декабря, начальная цена составляет 469 766 рублей. Также в комиссионном порядке, то есть до первой заявки и по фиксированной цене, реализуются еще шесть видов часов, в том числе часы Breguet за 464 тыс. рублей и часы марки Rolex.
Кроме того, Росимущество реализует пять принадлежавших Белых икон стоимостью от 5 до 69 тыс. рублей, тренажер и несколько книг, среди которых томик Канта, полное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина, книга "Великорусские сказки Вятской губернии" 1915 года стоимостью 12,8 тыс. рублей и "История вятской гимназии".
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Теги:
Недвижимость , Никита Белых , Росимущество , ИТАР-ТАСС
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