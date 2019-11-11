Земельная реформа раскалывает Украину

Земля — крестьянам!

Почти 20 лет Украина находится в одном ряду с Северной Кореей, Сирией, Венесуэлой и еще парой не самых привлекательных стран мира, где нельзя продавать землю. Отмена архаичного запрета выглядит неизбежной — президент Владимир Зеленский слишком активно раздает обещания гражданам и западным партнерам, настаивая на необходимости спорной реформы. Большинство украинцев против изменений, они боятся продажи всей земли иностранцам. Но надежды одних и страхи других проходят мимо главной проблемы Украины — коррупции. Незалежные гектары между зрадой и перемогой — в материале «Ленты.ру».

Временные трудности

Земельная реформа на Украине так затянулась, что претендует на мировой рекорд — она продолжается четверть века, и почти 20 лет владельцы участков не могут даже продать их. Неоднократное изменение политического курса страны никак не повлияло на ситуацию. Относительно нейтральный Леонид Кучма , пророссийский Виктор Янукович , проевропейские Виктор Ющенко Петр Порошенко говорили о важности открытия рынка земли, но мораторий на ее продажу неизменно продлевался. Это случалось десять раз — в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Исправить положение обещал каждый президент. Ющенко утверждал, что продление земельного моратория только криминализирует рынок и не дает наладить нормальное производство. Янукович в 2010 году обещал, что рынок земли откроется в 2012 году, если не раньше.

Особенно ситуация нервировала западных партнеров и кредиторов Украины, для которых польза от открытого рынка земли не вызывает вопросов. Приход к власти в 2014 году на волне проевропейских настроений Петра Порошенко, казалось, подарил им надежду. Но в 2015 году мораторий опять продлили, и Международный валютный фонд (МВФ), чьи программы помощи регулярно включали в себя положения по открытию земельного рынка, в 2016-м прямо призвал Украину разрешить продажу земли. В меморандуме об условиях сотрудничества этот пункт шел одним из главных. В апреле 2017 года постпред миссии МВФ на Украине Жером Ваше заявил, что крайний срок открытия рынка — 2018 год. Спустя год глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман призвал сделать это как можно скорее, однако сроки обозначать не стал.

Не оставался в стороне и Всемирный банк , где земельную реформу называли ключевой и неотложной. С 2013 года организация выделяла деньги на составление нового земельного кадастра, без которого начать продажу земли нельзя. Дошло до того, что 22 мая 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал земельный мораторий нарушением этих самых прав. Решение приняли по иску владельцев земельных паев. Им присудили компенсацию в размере трех тысяч евро и призвали киевские власти как можно скорее обеспечить возможность продажи участков. Так что борьба за рынок земли на Украине явно выходит за пределы политической конъюнктуры. И сражаться есть за что — в республике сосредоточены 8,7 процента всех мировых черноземов.

Землю — крестьянам

Первый Земельный кодекс на Украине приняли в 1991 году, раздав землю колхозам и совхозам. Реформа началась спустя четыре года, в августе 1995-го. В 2000 году 28 миллионов паев, как правило, от двух до пяти гектаров каждый, получили около семи миллионов жителей села (к настоящему времени миллион из них уже умерли). В октябре 2001 года Рада утвердила Земельный кодекс, отдававший паи в частную собственность, а 1 января 2002 года был принят «временный акт» — так назвали мораторий в пояснительной записке к законопроекту номер 2178. Формальной причиной запрета стало отсутствие в республике инфраструктуры для внедрения рынка.

Сейчас в собственности украинцев находится 30,7 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из них 83,5 процента приходится на пашню. Под мораторий попадают 96 процентов всех земель, 68 процентов которых принадлежат селянам. По закону, они могут отдать пай в аренду, обменять его на другой или оставить в наследство. Конечно, обходить запрет на продажу научились.

Например, можно изменить целевое предназначение, передать землю властям, а те уже отдадут настоящему покупателю, который и оплатил все эти метаморфозы. Точно так же, кстати, продавалась и земля, находящаяся в государственной собственности. Ее за годы независимости, как показывает последняя инвентаризация, стало в два раза меньше. А еще владелец мог задолжать деньги покупателю, после чего суд принимал решение в пользу последнего и отдавал ему землю. Другой способ — передать пай в обмен на договор пожизненного содержания. В конце концов, можно обменять большой пай на пай поменьше — тоже за деньги. Но наиболее легальный способ «продать» пай — это сдать его в аренду на 49 лет с правом первоочередного выкупа. В 2018 году собственники земли, по данным властей, в среднем получали около 50 евро (1,4 тысячи гривен) за гектар. В соседних европейских странах стоимость аренды сельскохозяйственных земель выше в несколько раз.

За годы действия моратория серый рынок земли на Украине сформировался и работает по понятным правилам. Объявления о продаже паев легко ищутся в интернете. В середине этого года журналисты подсчитали, что на продажу выставлены около 50 тысяч гектаров паевой земли. В среднем стоимость составляла 36 тысяч гривен, хотя во Львовской области за нее просили почти 54 тысячи, а в Донецкой — 22,5 тысячи. Как рассказал уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, существует около десяти базовых схем продажи земель. Более того, за 18 лет сложились уже «первичная, вторичная и даже уже более перепродаж земли».

Рыночек порешал

Эти схемы привели к тому, что на Украине появились компании, под контролем которых находятся десятки и сотни тысяч гектаров земли. Первое место, по данным специализированного портала «Латифундист», занимает компания «Кернел», у которой 550 тысяч гектаров в 11 областях Украины. На втором месте — земельный банк Ukrlandfarming, у него 500 тысяч гектаров.

Больше всего украинцы, как показывают опросы, боятся продажи земли иностранцам. На этом фоне интерес вызывает третье место рейтинга — компания «Агропромсервис». Она обрабатывает 396 тысяч гектаров в 13 областях, а основные бенефициары в ней американцы Джордж Рор и Морис Табасиник. И это не единственный пример. Компанией «Континентал Фармерз Груп» (шестое место, контролирует 195 тысяч гектаров в пяти областях) управляет саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC). Она купила украинский агрохолдинг «Мрия» в 2018 году, то есть во время президентства Петра Порошенко. Президент крупной компании AgroGeneration (23 место, 70 тысяч гектаров) — американец Джон Шморгун.