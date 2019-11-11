В Москве продали здание Минэкономразвития

Комплекс зданий Минэкономразвития продали за 3,37 млрд рублей

Открытый аукцион на покупку комплекса зданий, в которых ранее располагалось Минэкономразвития , завершён в Москве. Сумма продажи составила 3,37 млрд рублей.

Как сообщает ДОМ.РФ, покупателем помещений общей площадью 29,5 тысячи квадратных метров стала компания «МежРегионРазвитие». Речь идёт о пяти зданиях на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах в центре Москвы.

Всего на покупку здания претендовали шесть компаний. Как писал News.ru, помимо ООО «МежРегионРазвитие», это ООО «Автотор Холдинг», ОАО «17 Таксомоторный парк», ООО «А-Инвестмент Групп», ООО «Первый» и ООО «Взлет».

Начальная стоимость лота составила 2,8 млрд рублей.