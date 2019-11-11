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Комплекс зданий Минэкономразвития продали за 3,37 млрд рублей 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
В Москве продали здание Минэкономразвития
Фото: РИА Новости
Открытый аукцион на покупку комплекса зданий, в которых ранее располагалось Минэкономразвития, завершён в Москве. Сумма продажи составила 3,37 млрд рублей.
Как сообщает ДОМ.РФ, покупателем помещений общей площадью 29,5 тысячи квадратных метров стала компания «МежРегионРазвитие». Речь идёт о пяти зданиях на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах в центре Москвы.
Всего на покупку здания претендовали шесть компаний. Как писал News.ru, помимо ООО «МежРегионРазвитие», это ООО «Автотор Холдинг», ОАО «17 Таксомоторный парк», ООО «А-Инвестмент Групп», ООО «Первый» и ООО «Взлет».
Начальная стоимость лота составила 2,8 млрд рублей.
В настоящее время около 5 тысяч сотрудников Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи переезжают в ММДЦ «Москва-Сити».
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Теги:
Недвижимость , Минпромторг , Минкомсвязи РФ , Минэкономразвития
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