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В России за пять лет вдвое увеличилось число малогабаритных квартир 

Мир24 + ещё 2 4 часа назад
В России вдвое увеличилось число малогабаритных квартир
Фото: «Мир 24» / Алексей Верпека (МТРК «Мир»)
Число малогабаритных квартир в России за последние пять лет стало в два раза больше, пишут «Известия» со ссылкой на материалы аналитического центра «Мир квартир».
В 2014 году на рынке недвижимости на квартиры площадью менее 30 квадратных метров приходилось 122,6 тысяч квадратных метров, то сейчас — 246,9 тысяч.
Современные малогабарки по размерам обошли хрущевки. Средняя площадь однушек в советских пятиэтажках составляет около 35 квадратных метров. В настоящее время в новостройках 0,7% студий имеют площадь 10–20 квадратных метров, а 6,5% — 20-30 квадратных метров, на вторичном рынке — 1,9% и 6,8% соответственно. По словам экспертов, за год средняя площадь студий в новых домах по стране уменьшилась на 7%. В Москве в новостройках сегодня 0,8% квартир имеют площадь до 20 квадратных метров, а 5% — до 30.
Эксперты связывают тенденцию к уменьшению жилплощади со скромными покупательскими возможностями россиян. При этом застройщики по закону имеют право адаптировать предложения под спрос.
Ранее сообщалось, что в России подорожали новостройки. Лидерами по росту цен стали Иркутск, Новосибирск и Пермь. В этих городах стоимость жилья с июля увеличилась более чем на 6,5%. За год новостройки в Москве подорожали примерно на 9%. Квадратный метр стоит сейчас примерно 171,5 тысячу рублей или 2700 долларов.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , газета "Известия"
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