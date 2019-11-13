В России вдвое увеличилось число малогабаритных квартир

В России за пять лет вдвое увеличилось число малогабаритных квартир

Число малогабаритных квартир в России за последние пять лет стало в два раза больше, пишут «Известия» со ссылкой на материалы аналитического центра «Мир квартир».

В 2014 году на рынке недвижимости на квартиры площадью менее 30 квадратных метров приходилось 122,6 тысяч квадратных метров, то сейчас — 246,9 тысяч.

Современные малогабарки по размерам обошли хрущевки. Средняя площадь однушек в советских пятиэтажках составляет около 35 квадратных метров. В настоящее время в новостройках 0,7% студий имеют площадь 10–20 квадратных метров, а 6,5% — 20-30 квадратных метров, на вторичном рынке — 1,9% и 6,8% соответственно. По словам экспертов, за год средняя площадь студий в новых домах по стране уменьшилась на 7%. В Москве в новостройках сегодня 0,8% квартир имеют площадь до 20 квадратных метров, а 5% — до 30.

Эксперты связывают тенденцию к уменьшению жилплощади со скромными покупательскими возможностями россиян. При этом застройщики по закону имеют право адаптировать предложения под спрос.

Ранее сообщалось, что в России подорожали новостройки. Лидерами по росту цен стали Иркутск, Новосибирск и Пермь. В этих городах стоимость жилья с июля увеличилась более чем на 6,5%. За год новостройки в Москве подорожали примерно на 9%. Квадратный метр стоит сейчас примерно 171,5 тысячу рублей или 2700 долларов.