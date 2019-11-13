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Стали известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год 

Газета.Ru + ещё 19 7 часов назад
Стали известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год
Фото: Газета.Ru
Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).
Как уточняется, его поднимут до 322 тысяч рублей. Исходя из этого, с наступлением 2020 года размер максимального пособия по уходу за ребенком составит 27,9 тысячи рублей ежемесячно.
Кроме того, максимальное пособие по временной нетрудоспособности в день вырастет с 2 150 рублей до 2 301 рубля.
По имеющимся данным, наибольшей за 2019 год стала выплата в размере 301 095 рублей за 140 дней.
До этого Москалькова высказалась о том, что уход за ребенком должен стать официальной работой.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Фонд социального страхования РФ , РИА Новости
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