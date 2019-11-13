ЦБ объяснил разброс ставок кредитования застройщиков

По ее данным, к настоящему времени банки получили почти 2,8 тысячи заявок от российских девелоперов на проектное финансирование строительства жилья.

"Средний процент кредитования застройщиков при проектном финансировании составляет от 5 до 7%. В ряде случаев эта цифра составляет 1%. Безусловно, это зависит от скорости поступления денежных средств на счета эскроу", — сказала Полякова.

Депутат Госдумы Алексей Изотов однако возразил, что, по его информации, средняя ставка для застройщиков по стране составляет 14%.

"На начале кредитования ставка действительно может составлять 14%, но по мере наполнения счетов эскроу средстами она снижается. Очень большой разброс ставок, и эти 5-7%, о которых я говорила, это средний показатель", — пояснила зампред ЦБ.

Как указал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев , разница в размере кредитных ставок также обусловлена показателями надежности застройщиков.