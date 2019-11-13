Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты
Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты
Экономика
Российский фондовый рынок оказался лучшим в мире
Российский фондовый рынок оказался лучшим в мире
Рынки
Тысячи российских новостроек попали в зону риска
Тысячи российских новостроек попали в зону риска
Недвижимость
Назван страшный сценарий газового разрыва Украины с РФ
Назван страшный сценарий газового разрыва Украины с РФ
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.14
70.88
70.84
Прогноз
18.11 – 25.11
$
64.00
70.80
Индексы и котировки Brent
61.52
+0.00 Золото
1461.83
+0.01 РТС
1433.61
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1018
–0.0094
29.10
1.1112
10.11
30.10
18.10

ЦБ объяснил разброс ставок кредитования застройщиков 

РИА Недвижимость + ещё 1 2 часа назад
ЦБ объяснил разброс ставок кредитования застройщиков
Фото: РИА Новости
Российские застройщики жилья в среднем кредитуются под 5-7% годовых, сообщила в среду зампред Банка России Ольга Полякова на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных переходу строительства жилья на проектное финансирование.
По ее данным, к настоящему времени банки получили почти 2,8 тысячи заявок от российских девелоперов на проектное финансирование строительства жилья.
"Средний процент кредитования застройщиков при проектном финансировании составляет от 5 до 7%. В ряде случаев эта цифра составляет 1%. Безусловно, это зависит от скорости поступления денежных средств на счета эскроу", — сказала Полякова.
Депутат Госдумы Алексей Изотов однако возразил, что, по его информации, средняя ставка для застройщиков по стране составляет 14%.
"На начале кредитования ставка действительно может составлять 14%, но по мере наполнения счетов эскроу средстами она снижается. Очень большой разброс ставок, и эти 5-7%, о которых я говорила, это средний показатель", — пояснила зампред ЦБ.
Как указал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, разница в размере кредитных ставок также обусловлена показателями надежности застройщиков.
"Для тех, у кого проблем нет, ставка составляет 4-5%. Но не секрет, что для застройщиков, вызывающих сомнения, банки выставляют заградительные ставки. Мне кажется, здесь ничего удивительного нет", — отметил Николаев.
Видео дня. Почему микрожилье в Москве стало востребованным
РИА Недвижимость: последние новости
Московское жилье осенью уже некому купить Московское жилье осенью уже некому купить Минстрой: программы расселения аварийного жилья выполняются на 99% Минстрой: программы расселения аварийного жилья выполняются на 99% Банки РФ аккумулировали на эскроу-счетах 74 млрд рублей Банки РФ аккумулировали на эскроу-счетах 74 млрд рублей
Комментарии1 
Теги:
Недвижимость , Личный счет , Николай Николаев , Ольга Полякова , Алексей Изотов , Госдума , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты
Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты 3
Российский фондовый рынок оказался лучшим в мире
Российский фондовый рынок оказался лучшим в мире
Тысячи российских новостроек попали в зону риска
Тысячи российских новостроек попали в зону риска
Назван страшный сценарий газового разрыва Украины с РФ
Назван страшный сценарий газового разрыва Украины с РФ 735
Недельный чек россиян прибавил меньше рубля
Недельный чек россиян прибавил меньше рубля 2
Видео
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение