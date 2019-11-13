ЦБ объяснил разброс ставок кредитования застройщиков 

Российские застройщики жилья в среднем кредитуются под 5-7% годовых, сообщила в среду зампред Банка России Ольга Полякова на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных переходу строительства жилья на проектное финансирование.
По ее данным, к настоящему времени банки получили почти 2,8 тысячи заявок от российских девелоперов на проектное финансирование строительства жилья.
"Средний процент кредитования застройщиков при проектном финансировании составляет от 5 до 7%. В ряде случаев эта цифра составляет 1%. Безусловно, это зависит от скорости поступления денежных средств на счета эскроу", — сказала Полякова.
Депутат Госдумы Алексей Изотов однако возразил, что, по его информации, средняя ставка для застройщиков по стране составляет 14%.
"На начале кредитования ставка действительно может составлять 14%, но по мере наполнения счетов эскроу средстами она снижается. Очень большой разброс ставок, и эти 5-7%, о которых я говорила, это средний показатель", — пояснила зампред ЦБ.
Как указал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, разница в размере кредитных ставок также обусловлена показателями надежности застройщиков.
"Для тех, у кого проблем нет, ставка составляет 4-5%. Но не секрет, что для застройщиков, вызывающих сомнения, банки выставляют заградительные ставки. Мне кажется, здесь ничего удивительного нет", — отметил Николаев.