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Апартаменты комфорт-класса в Москве подорожали до рекордного уровня 

Rambler News Service + ещё 1 7 часов назад
Апартаменты в Москве рекордно подорожали
Фото: РИА Новости
Средняя стоимость квадратного метра в апартаментах комфорт-класса в Москве достигла рекордного уровня для новостроек этого формата и сегмента и составила 182 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе риелторской и консалтинговой компании «Метриум».
«В III квартале 2019 года средняя стоимость апартаментов комфорт-класса достигла 182 тыс. рублей за кв.м, что стало рекордным уровнем за всю историю новостроек этого формата и сегмента», — говорится в сообщении.
В третьем квартале 2018 года, средняя цена такого объекта составляла 164 тыс. рублей за кв.м., следовательно, за год данные апартаменты подорожали на 11%.
Согласно исследованию, по динамике увеличения цен апартаменты комфорт-класса обогнали квартиры этого же класса. В конце сентября 2018 года средняя цена за квадратный метр в квартирах комфорт и эконом-класса составляла 158 тыс. рублей, а в сентябре 2019 года выросла на 9% и достигла 172 тыс. рублей. Аналитики отмечают, что обычно массовые апартаменты были более доступными по цене, чем помещения, имеющие статус жилья.
«Динамика цен на апартаменты показывает, что этот формат жилья живет по таким же рыночным законам, как и сегмент квартир. Активное повышение цен началось в 2018 году, когда снизившиеся ставки по ипотеке создали ажиотажный интерес к покупке новостроек, в том числе и комплексов апартаментов. В связи с этим начался быстрый рост цен. Это привлекло внимание и инвесторов, которые предпочитают вкладываться в апартаменты ввиду их более выгодной сдачи в аренду», — цитирует пресс-служба «Метриума» слова генерального директора девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина.
По данным компании, на сегодняшний день в Москве представлены 3,3 тыс. апартаментов массового сегмента и 3,4 тыс. в бизнес-классе. Самые доступные из них продаются в ЮВАО в среднем за 148 тыс. рублей за кв.м, а самые дорогие — в ЦАО по 303 тыс. рублей за кв.м.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Алексей Перлин
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