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Объяснено падение интереса россиян к ипотеке 

Lenta.ru 2 часа назад
Объяснено падение интереса россиян к ипотеке
Фото: РИА Новости
Сокращение объемов ипотечного кредитования в России, зафиксированное в 2019 году, обусловлено, в первую очередь, тем, что многие потенциальные покупатели жилья находятся в режиме ожидания. Об этом говорится в аналитических материалах агентства «НДВ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Граждане верят, что из-за снижения ключевой ставки Центробанка ипотека продолжит дешеветь, причем ставки в обозримом будущем уменьшатся неоднократно.
«Однако существуют и другие причины сложившейся ситуации, — отмечают эксперты. — Реальные доходы населения за последние год-два сильно понизились и продолжают понижаться. Поэтому несмотря на меры господдержки, ипотека все больше и больше становится непосильной. К тому же закредитованность российского населения, действительно, высокая».
По прогнозам аналитиков, до конца 2019 года не стоит ждать от Центробанка уменьшения ключевой ставки. С учетом сокращения, проведенного 25 октября, ипотечные ставки могут понизиться в течение трех-шести месяцев еще на 0,25-0,5 процента, полагают в «НДВ».
«Но в любой момент все может стремительно поменяться в зависимости от внешнеэкономической и политической ситуации, — предупреждают эксперты. — Цены на недвижимость растут на 10-12 процентов в год. В ожидании низких ставок можно сильно проиграть по цене предложения».
Ранее в ноябре россияне раскрыли источники происхождения средств на первый взнос по ипотеке. Выяснилось, что 16 процентов ипотечников прибегают к помощи родителей, около четверти продают другую недвижимость, девять процентов берут потребительский кредит на первый взнос, три процента реализуют ценное имущество, два процента занимают деньги у друзей.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Центральный банк России , Lenta.ru
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