Объяснено падение интереса россиян к ипотеке

Сокращение объемов ипотечного кредитования в России, зафиксированное в 2019 году, обусловлено, в первую очередь, тем, что многие потенциальные покупатели жилья находятся в режиме ожидания. Об этом говорится в аналитических материалах агентства «НДВ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Граждане верят, что из-за снижения ключевой ставки Центробанка ипотека продолжит дешеветь, причем ставки в обозримом будущем уменьшатся неоднократно.

«Однако существуют и другие причины сложившейся ситуации, — отмечают эксперты. — Реальные доходы населения за последние год-два сильно понизились и продолжают понижаться. Поэтому несмотря на меры господдержки, ипотека все больше и больше становится непосильной. К тому же закредитованность российского населения, действительно, высокая».

По прогнозам аналитиков, до конца 2019 года не стоит ждать от Центробанка уменьшения ключевой ставки. С учетом сокращения, проведенного 25 октября, ипотечные ставки могут понизиться в течение трех-шести месяцев еще на 0,25-0,5 процента, полагают в «НДВ».

«Но в любой момент все может стремительно поменяться в зависимости от внешнеэкономической и политической ситуации, — предупреждают эксперты. — Цены на недвижимость растут на 10-12 процентов в год. В ожидании низких ставок можно сильно проиграть по цене предложения».

Ранее в ноябре россияне раскрыли источники происхождения средств на первый взнос по ипотеке. Выяснилось, что 16 процентов ипотечников прибегают к помощи родителей, около четверти продают другую недвижимость, девять процентов берут потребительский кредит на первый взнос, три процента реализуют ценное имущество, два процента занимают деньги у друзей.