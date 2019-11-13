Свинья в гробу: Украина распродаст свои земли

Украина может снять запрет на куплю-продажу земли с 1 октября 2020 года. Но только для граждан страны, а иностранцы получат доступ к сделкам с землей сельхозназначения не раньше 2024 года. И не факт, что вообще получат, поскольку реформа, как обещал президент Владимир Зеленский , будет вынесена на референдум. При этом закона о референдуме в Украине нет. И проводить эту тему на голосование действующей власти невыгодно, поскольку две трети жителей страны против «распродажи родины».

Украина отменяет мораторий на продажу земли. В среду, 13 ноября, Верховная рада голосами 240 народных депутатов приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Для прохождения через парламент инициативе было необходимо набрать 226 сторонников. В пропрезидентской фракции «Слуги народа» нашлось 227 человек. То есть президент Владимир Зеленский контролирует парламентское большинство.

Тем не менее, не факт, что законопроект будет принят в трех чтениях в том виде, в каком он прошел сейчас. Дискуссия по поводу законопроекта была беспрецедентной даже для Рады. А началась она у входа в парламент. Селяне, выступающие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Рады мертвую свинью в гробу. По словам протестующих, они планируют захоронить животное на площади Конституции в центре Киева.

Аграрии убеждены, что в случае снятия моратория им придется вырезать весь скот и продать мясо. Иначе не получится собрать деньги на выкуп своей земли. И все в итоге достанется крупным агрохолдингам, земельным баронам или иностранным компаниям, имеющим доступ к дешевым западным кредитам.

В этом и состоит суть коллизии — аграрии боятся потерять землю, которая их кормит, опасаются, что лучшие земли скупят иностранные компании. Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала недавно результаты опроса: 73% украинцев, как оказалось, против снятия моратория на продажу земли. Запрет действует с 2001 года.

Правительство было прекрасно осведомлено об этих настроениях, но тем не менее законопроект бы внесен в Раду. Но после волны протестов с митингами и перекрытием федеральных автотрасс появился альтернативный документ.

Впрочем, он условно альтернативный, поскольку его инициировала группа депутатов от пропрезидентской фракции «Слуги народа». Этот вариант и был принят в первом чтении после многочасовых дискуссий.

Итак, проектом закона предлагается открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут все граждане Украины, а также юридические лица, созданные в соответствии с украинским законодательством, территориальные общины и государство.

А вот иностранцам придется подождать до 1 января 2024 года. С этого срока они смогут открыть на территории Украины компанию и выкупить землю у частных лиц, муниципалитетов и государства.

Но есть одно «но». Президент Зеленский под напором парламентской оппозиции заявил 11 ноября, что иностранцы получат право покупать земли сельхозназначения в Украине только после референдума по этому вопросу. Естественно, если большинство населения одобрит такую продажу. Правда, в Украине даже нет закона о референдуме.

Законопроект также содержит антимонопольные нормы, призванные защитить интересы «рядовых» аграриев. Например, совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, в пределах одной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области — 8% земель, в пределах Украины — 0,5% земель, указано в законопроекте.

Нарушение этого требования является основанием для признания сделки по продаже земли недействительной.

Фермеры, если земля принадлежит им по праву постоянного пользования и праву пожизненного наследуемого владения, смогут выкупить ее с рассрочкой платежа до пяти лет.

Арендатор, который уже сейчас пользуется землей, имеет преимущественное право на приобретение его в собственность. При условии, что арендатор платит цену, по которой земельный участок продается, а в случае продажи на аукционе — если «его предложение равно предложению, которое является самым большим среди предложенных участниками аукциона», говорится в законопроекте.

Также законопроектом предлагается установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Интересная подробность для российского бизнеса. Законопроектом предлагается лишить права на покупку земли физических и юридических лиц, иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях.

Нынешняя попытка принять законопроект о рынке земли не первая. В Раде предыдущего созыва не было единодушия, и законопроект похоронили вопреки рекомендациям МВФ Всемирного банка , чьи кредиты получает и надеется получать дальше Украина.

Законопроект ждет тяжелая судьба и сейчас. Единодушия снова нет, и что решат депутаты ко второму чтению, неизвестно. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила в Раде, что если иностранные корпорации получат право покупать украинские сельхозземли, «Украины не будет».

А глава Государственной таможенной службы Максим Нефодов высказал диаметрально противоположное мнение: «обсуждать в XXI веке право продавать свою землю — это какой-то исторический театр абсурда».