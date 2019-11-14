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Что происходит со стоимостью квартир, которые попали под программу реновации? 

BFM.RU 1 час назад
Московская реновация: сколько стоит кот в мешке?
Фото: Reuters
Пока утверждаются площадки для строительства «стартовых» домов и идут публичные слушания, рынок реновационного жилья растет. Есть ли спрос на квартиры, которые пока похожи на кота в мешке?
Некоторые пытаются уже сейчас продать свои старые квартиры с серьезной премией к рынку. Пример с ЦИАНа: Кунцево, двушка, 46 метров. При прочих равных стоит 7,5 млн рублей. А так как она реновируемая, продают за 10 млн рублей — с прицелом на то, что покупатели окажутся в новом доме и жилье будет стоить уже миллионов пятнадцать.
Но таких вариантов немного. Гораздо чаще выставляют квартиры с наценкой в 10-15%. То есть жилье за 6 млн рублей продают, например, за 7 млн рублей. Другой вопрос, что людей, которые готовы ввязываться в такие авантюры, немного, говорит риелтор Александр Харыбин:
«Если действительно есть хорошая перспектива, если даже года через два-три, может быть, кто-то и купит. Особенно поближе к центру. Но есть опасность, что иногда все-таки будут стараться людей селить, может, в другой район, хотя обещают этого не делать. Тех фантазеров, которые хотят сразу сейчас уже две цены за свою хрущевку, я думаю, что ничего у них не выйдет. Если когда-нибудь эта квартира по реновации действительно придет и она будет стоить 14 млн рублей, то, по сути, сейчас отдаешь 80% ее стоимости. Проще найти котлованную новостройку, гарантированно сейчас, тем более счета эскроу, прождать два года и получить новую, свежую квартиру. Зачем мне брать хрущевку с непонятной историей, с непонятным будущим?»
Конечно, есть готовые дома, которые удалось забрать под реновацию с рынка. И вот там зачастую квартиры действительно стоят дороже. А в остальном надо помнить, что программа реновации рассчитана на 15 лет. Есть риск, что это может и затянуться. Да и точных данных, когда и куда поедут переселенцы в каждом конкретном случае, просто нет.
Жильцам обещали опубликовать соответствующие списки в декабре. Есть ли какие-то точные сроки? Мы попытались уточнить на горячей линии Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации.
— Нет пока что их, именно этапов реновации. Единственное, не позднее конца этого года разработает уже этапы реновации департамент градостроительной политики, и тогда можно будет уже что-то сказать.
— Этапы — именно списки расселения, кто куда поедет?
— Как они будут выглядеть — давайте дождемся этого постановления правительства. Еще никогда не было в природе этапов реновации. А район какой у вас?
Кунцево.
— А по Кунцеву нет стартовых площадок на 2019 год, соответственно, можно смело после новогодних праздников звонить. Не позднее конца этого года разработают этапы реновации.
— Разработают или опубликуют?
— А вот опубликуют… Ни слова про опубликование.
Пока в Москве продолжаются публичные слушания по программе реновации. В начале следующей недели они состоятся в Выхине-Жулебине, Котловке, Академическом, Нагатинском Затоне и на проспекте Вернадского. Пока жителям этих районов представили так называемые проекты в рамках экспозиции. Застройка на Вернадке вызывает много вопросов, рассказывает автор сайта renovation.help Дмитрий Барановский:
«Проспект Вернадского — можно сказать, новый «Москва-Сити». Грубо говоря, небоскребы — на самом деле это дома от 100 до 150 метров высотой, то есть от 30 до 45 этажей. И в основном все здания жилые, в том числе дома по 150 метров 45-этажные, и одно здание офисное. В районе проспекта Вернадского будет целая группа — там пять или шесть таких небоскребов. Я читаю комментарии жителей в интернете и вижу, конечно, что люди в шоке».
Но главная проблема в том, что на публичные слушания выносят просто картинки и схемы, а не материалы на обоснования этих проектов. Не предоставляют данные, как изменится население района, готова ли к переменам там инфраструктура, которая есть в районе. Иначе говоря, хватит ли на всех детсадов, школ, поликлиник и парковок? Да и вообще, кто поедет жить в эти огромные дома, тоже вопрос.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Статьи , Дмитрий Барановский
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