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Рост цен на новое жилье в Китае замедлился в октябре 

Вести Экономика + ещё 2 4 часа назад
Рост цен на новое жилье в Китае замедлился
Фото: EPA
Цены на новое жилье в Китае в октябре росли устойчивыми темпами, однако повышение цен было зафиксировано в меньшем количестве городов. При этом рост цен в годовом выражении замедлился до минимума за 14 месяцев.
Цены на новое жилье в 70 городах, отслеживаемых правительством, в октябре выросли в среднем на 0,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР. В сентябре цены также выросли на 0,5%.
Рост цен в октябре был зафиксирован 54-й месяц подряд.
В годовом выражении рост цен на новое жилье замедлился до 7,8% с 8,4% в сентябре и оказался минимальным с августа 2018 года.
Цены на новое жилье выросли в месячном выражении в 50 из 70 отслеживаемых городов Китая по сравнению с 53 городами в сентябре.
Цены в четырех городах первого уровня — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу — в октябре выросли в среднем на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,4% в сентябре.
В Пекине, столице Китая, цены на новые дома упали на 0,2% в месячном исчислении.
В городах второго уровня, среди которых большинство крупных столиц провинций, цены повысились на 0,5% после роста на 0,6% в сентябре. В менее крупных городах третьего уровня цены в октябре выросли на 0,6% после повышения на 0,8% месяцем ранее.
Пекин заявил, что активизирует усилия по стимулированию спроса и поддержке замедляющейся экономики, но не будет использовать рынок недвижимости как форму краткосрочного стимулирования.
Опасаясь появления "пузыря" на рынке недвижимости, власти Китая пообещали сдерживать спекуляции.
Как сообщали "Вести. Экономика", праздничная "золотая неделя" с 1 по 7 октября стала одной из худших за последние годы для продаж недвижимости в крупных китайских городах, поскольку замедление экономики и ограничения на ипотечные кредиты сдерживали расходы покупателей. Продажи новых домов в Пекине в этот период упали до самого низкого уровня с 2014 года, свидетельствуют данные сайта о недвижимости Zhuge.com.
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Теги:
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