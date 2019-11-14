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Купить новостройку со скидкой становится сложнее 

Вести.Ru 6 часов назад
Купить новостройку со скидкой становится сложнее
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Количество предложений со скидкой на столичном рынке новостроек стремительно сокращается. За год число проектов, где предоставляется дисконт, снизилось почти на четверть.
В старых границах Москвы в настоящее время лишь в 42% проектов предлагаются скидки. В Новой Москве ситуация более серьезная — получить дисконт можно лишь в 32% жилых комплексов, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".
Средний размер скидки в старой Москве сейчас составляет 4%, в Новой Москве — 2%.
Помимо скидок застройщики предлагают потенциальным покупателям бонусные программы — это может быть подарок, скидка на место на парковке, абонемент в фитнес-клуб или сертификта в мебельный магазин.
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Теги:
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