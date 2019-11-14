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Медведев запретил посуточную аренду квартир 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Фото: Газета.Ru
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление запрещает использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Кроме этого, нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом "О свободе совести и религиозных объединениях".
При этом разрешается использовать жилые помещения для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан.
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Теги:
Недвижимость , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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