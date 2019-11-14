Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление запрещает использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Кроме этого, нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом "О свободе совести и религиозных объединениях".

При этом разрешается использовать жилые помещения для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан.