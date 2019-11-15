Медведев запретил посуточную аренду квартир

В России запретили посуточную аренду квартир

Согласно постановлению от 7 ноября, вносятся изменения в правила пользования жилыми помещениями.

«Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе.

В нем также оговаривается, что нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность. При этом можно использовать квартиры для предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан.

«Рамблер» писал, что с 1 октября вступил в силу закон, который запрещает создание гостиниц и хостелов в многоквартирных домах.