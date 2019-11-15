Медведев запретил посуточную аренду квартир

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Украина отреагировала на слова Путина о газе
Украина отреагировала на слова Путина о газе
Экономика
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Экономика
Киев отреагировал на предложение Путина
Киев отреагировал на предложение Путина
Экономика
Польша уведомила ​«Газпром» об отказе от газа
Польша уведомила ​«Газпром» об отказе от газа
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.85
$
64.03
70.50
70.50
Прогноз
18.11 – 25.11
$
63.30
69.72
Индексы и котировки Brent
61.73
–0.45 Золото
1463.91
–0.16 РТС
1442.81
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
15.11
1.1023
–0.0130
31.10
1.1152
12.11
01.11
21.10

В России запретили посуточную аренду квартир 

Рамблер + ещё 16 4 часа назад
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению от 7 ноября, вносятся изменения в правила пользования жилыми помещениями.
«Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе.
В Москве массово закрылись хостелы
В нем также оговаривается, что нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность. При этом можно использовать квартиры для предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан.
«Рамблер» писал, что с 1 октября вступил в силу закон, который запрещает создание гостиниц и хостелов в многоквартирных домах.
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Недвижимость , Видео , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина отреагировала на слова Путина о газе
Украина отреагировала на слова Путина о газе 17
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Путин пояснил, как Украина останется без газа 569
Киев отреагировал на предложение Путина
Киев отреагировал на предложение Путина
Польша уведомила ​«Газпром» об отказе от газа
Польша уведомила ​«Газпром» об отказе от газа 2
В США раскрыли схему экспорта нефти из Венесуэлы
В США раскрыли схему экспорта нефти из Венесуэлы 1
Видео
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
03:59
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Личный счет Рынки
Путин пояснил, как Украина останется без газа
09:46
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Экономика
Медведев запретил посуточную аренду квартир
00:43
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Недвижимость
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение