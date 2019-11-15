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В Госдуме опровергли запрет посуточной аренды квартир 

Российская Газета + ещё 10 3 часа назад
Введение запрета гостиниц в жилых помещениях не приведет к запрету посуточной аренды квартир. Об этом сообщили в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, комментируя соответствующую информацию СМИ.
СМИ со ссылкой на постановление правительства России от 7 ноября 2019 года написали, что в стране теперь невозможно будет сдавать жилье внаем на короткий период.
В постановлении, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, речь идет о запрете размещать гостиницы в жилых помещениях. На самом деле, этот документ приводит нормативные акты в соответствии с законом о хостелах, вступившим в силу с 1 октября нынешнего года. Напомним, что данный закон предъявил ряд требований к хостелам и мини-гостиницам — в первую очередь, их запретили размещать в жилых помещениях многоквартирных домов.
Как подчеркнул первый зампред комитета Сергей Пахомов, трактовать постановление как запрет посуточной аренды квартир нельзя.
— Нового в нем ничего, — заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости. — Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом.
Он подчеркнул, что такое положение в полной мере отражено в законодательстве РФ. Ведь аренда жилья — это именно гражданско-правовые отношения.
Парламентарий не исключил, что данная тема может "раздуваться" теми, кто недобросовестно ведет гостиничный бизнес.
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Комментарии11 
Теги:
Недвижимость , Видео , Дмитрий Медведев , Сергей Пахомов , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости
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