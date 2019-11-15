В Госдуме опровергли запрет посуточной аренды квартир

Введение запрета гостиниц в жилых помещениях не приведет к запрету посуточной аренды квартир. Об этом сообщили в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, комментируя соответствующую информацию СМИ.

СМИ со ссылкой на постановление правительства России от 7 ноября 2019 года написали, что в стране теперь невозможно будет сдавать жилье внаем на короткий период.

В постановлении, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , речь идет о запрете размещать гостиницы в жилых помещениях. На самом деле, этот документ приводит нормативные акты в соответствии с законом о хостелах, вступившим в силу с 1 октября нынешнего года. Напомним, что данный закон предъявил ряд требований к хостелам и мини-гостиницам — в первую очередь, их запретили размещать в жилых помещениях многоквартирных домов.

Как подчеркнул первый зампред комитета Сергей Пахомов , трактовать постановление как запрет посуточной аренды квартир нельзя.

— Нового в нем ничего, — заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости. — Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом.

Он подчеркнул, что такое положение в полной мере отражено в законодательстве РФ. Ведь аренда жилья — это именно гражданско-правовые отношения.

Парламентарий не исключил, что данная тема может "раздуваться" теми, кто недобросовестно ведет гостиничный бизнес.