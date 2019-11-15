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Владельцы жилья нашли способ обойти запрет на посуточную аренду 

Рамблер 4 часа назад
Владельцы жилья нашли способ обойти запрет на посуточную аренду
Фото: РИА Новости
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал Ura.ru, как обойти запрет на посуточную аренду жилья. По его словам, для этого достаточно изменить некоторые позиции в договоре.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, также оговаривается, что нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность. При этом можно использовать квартиры для предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан.
По словам Константина Барсукова, обойти запрет на посуточную аренду квартир можно.
«Заключу я долгосрочный договор с человеком, а потом расторгну его через день и все. Вот такой я несчастливый предприниматель, который заключает договор и расторгает его», — завил член гильдии риелторов.
При этом уличить предприимчивого гражданина в нарушении закона будет, по мнению эксперта, достаточно сложно.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Недвижимость , Дмитрий Медведев , Константин Барсуков , Правительство РФ
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