Владельцы жилья нашли способ обойти запрет на посуточную аренду

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал Ura.ru, как обойти запрет на посуточную аренду жилья. По его словам, для этого достаточно изменить некоторые позиции в договоре.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, также оговаривается, что нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность. При этом можно использовать квартиры для предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан.

По словам Константина Барсукова, обойти запрет на посуточную аренду квартир можно.

«Заключу я долгосрочный договор с человеком, а потом расторгну его через день и все. Вот такой я несчастливый предприниматель, который заключает договор и расторгает его», — завил член гильдии риелторов.

При этом уличить предприимчивого гражданина в нарушении закона будет, по мнению эксперта, достаточно сложно.