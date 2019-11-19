Квартиры в РФ захотели продавать через портал госуслуг

Квартиры в России захотели продавать через портал госуслуг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность осуществления юридически значимых действий с помощью портала госуслуг. Документ опубликован на сайте правительства.

Под юридически значимыми действиями подразумеваются, в частности, заключение сделок купли-продажи имущества, создание электронных документов, их подписание электронной подписью и направление третьим лицам, включая возможность многостороннего подписания.

«Мы сможем встраивать наши сервисы в сервисы коммерческих организаций. Если человек приобретает, например, автомобиль, то заключение сделки через идентификацию на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) вместе с получением страховок, постановкой этого автомобиля на учет станут возможными», — прокомментировал зампредседателя правительства Максим Акимов.

Для того, чтобы воспользоваться такой опцией, гражданину необходимо обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) и получить квалифицированную электронную подпись.

Также на портале госуслуг планируют создать проактивную систему оповещений пользователей о возможности подать заявление на получение услуг.