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Квартиры в России захотели продавать через портал госуслуг 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Квартиры в РФ захотели продавать через портал госуслуг
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность осуществления юридически значимых действий с помощью портала госуслуг. Документ опубликован на сайте правительства.
Под юридически значимыми действиями подразумеваются, в частности, заключение сделок купли-продажи имущества, создание электронных документов, их подписание электронной подписью и направление третьим лицам, включая возможность многостороннего подписания.
«Мы сможем встраивать наши сервисы в сервисы коммерческих организаций. Если человек приобретает, например, автомобиль, то заключение сделки через идентификацию на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) вместе с получением страховок, постановкой этого автомобиля на учет станут возможными», — прокомментировал зампредседателя правительства Максим Акимов.
Для того, чтобы воспользоваться такой опцией, гражданину необходимо обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) и получить квалифицированную электронную подпись.
Также на портале госуслуг планируют создать проактивную систему оповещений пользователей о возможности подать заявление на получение услуг.
С 1 ноября 2019 года Росреестр обязан уведомлять собственника, если в отношении его объекта недвижимости поступит заверенное электронной подписью заявление о переходе или прекращении права собственности на жилье.
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Теги:
Недвижимость , Дмитрий Медведев , Максим Акимов , Росреестр
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