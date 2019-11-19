Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Кремль резко ответил Киеву
Кремль резко ответил Киеву
Экономика
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
Экономика
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу
Экономика
Россиянам напомнили о выгодах в старости
Россиянам напомнили о выгодах в старости
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.76
$
63.97
70.58
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.80
70.55
Индексы и котировки Brent
61.75
–0.18 Золото
1467.37
+0.14 РТС
1451.67
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
19.11
1.1079
–0.0049
04.11
1.1128
15.11
05.11
24.10

В Москве число сделок купли-продажи жилья снизилось на 22% 

Rambler News Service + ещё 1 3 часа назад
В Москве снизилось число сделок купли-продажи жилья
Фото: РИА Новости
Число переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья в Москве в октябре снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 22% и составило 16129, сообщили в пресс-службе Росреестра.
«В октябре 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12 605 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на четверть (+26%) превышает показатель сентября (10 027). В годовом отношении в октябре текущего года количество зарегистрированных переходов прав на 22% ниже аналогичного месяца прошлого года — 16 129», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала года в Москве зарегистрировано 117,9 тыс. сделок на основании договоров купли-продажи или мены жилья, что на 3% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Как отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, «по итогам октября в Москве зарегистрировано наибольшее за последние шесть месяцев количество переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья».
По его словам, тенденция роста числа оформленных сделок в октябре после сентябрьского спада характерна для вторичного рынка на протяжении последних лет.
Видео дня. Какие нарушение допускают продавцы молочки
Rambler News Service: последние новости
Число выданных займов «до зарплаты» в России продолжает падать Число выданных займов «до зарплаты» в России продолжает падать Названа самая дорогая торговая улица мира Названа самая дорогая торговая улица мира МТС сообщила о чистой прибыли в III квартале после убытка годом ранее МТС сообщила о чистой прибыли в III квартале после убытка годом ранее
Комментарии 
Теги:
Недвижимость , Игорь Майданов , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль резко ответил Киеву
Кремль резко ответил Киеву 78
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу 7
Россиянам напомнили о выгодах в старости
Россиянам напомнили о выгодах в старости
ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков
ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков
Видео
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Украину рассмешило предложение России по газу
04:07
Украину рассмешило предложение России по газу
Экономика Компании
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
00:40
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
Экономика Компании
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Дерипаска обратился к США
02:07
Дерипаска обратился к США
Компании
ЕС призвали ввести санкции против США
01:43
ЕС призвали ввести санкции против США
Экономика
«На хрена нужен такой союз?!»
05:39
«На хрена нужен такой союз?!»
Экономика Другое
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
03:59
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть