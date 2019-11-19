В Москве снизилось число сделок купли-продажи жилья

В Москве число сделок купли-продажи жилья снизилось на 22%

Число переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья в Москве в октябре снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 22% и составило 16129, сообщили в пресс-службе Росреестра.

«В октябре 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12 605 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на четверть (+26%) превышает показатель сентября (10 027). В годовом отношении в октябре текущего года количество зарегистрированных переходов прав на 22% ниже аналогичного месяца прошлого года — 16 129», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала года в Москве зарегистрировано 117,9 тыс. сделок на основании договоров купли-продажи или мены жилья, что на 3% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Как отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов , «по итогам октября в Москве зарегистрировано наибольшее за последние шесть месяцев количество переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья».

По его словам, тенденция роста числа оформленных сделок в октябре после сентябрьского спада характерна для вторичного рынка на протяжении последних лет.