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Россияне отвернулись от Европы 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне отвернулись от Европы
Фото: globallookpress.com
С начала года инвесторы вложили в объекты недвижимости на территории Европы 192 миллиарда евро, но среди потратившихся не было россиян, следует из материалов консалтинговой компании CBRE, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, подавляющее большинство отечественных инвесторов предпочитают вкладываться в недвижимость своей страны. Объем российских инвестиций в объекты в Европе был максимальным в 2012 году — тогда они вложили миллиард евро, и в 2014-м (0,9 миллиарда евро). После 2014 года этот показатель значительно снизился, констатируют в CBRE. Так, в 2016-м объем инвестиций составил 0,3 миллиарда евро, а в 2017-2018 годах уменьшился до 0,1-0,16 миллиарда евро.
«Крупные транзакции россиян за рубеж продолжают сокращаться, — подчеркивают эксперты. — По данным наших европейских коллег, в текущем году таких сделок в принципе не зафиксировано. Разумеется, были некрупные сделки, которые ниже радара международных консультантов».
Ранее сообщалось, что за период с января по сентябрь 2019-го объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 2,5 миллиарда долларов — на 36 процентов больше, чем в январе-сентябре 2018-го.
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Теги:
Недвижимость , Lenta.ru
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