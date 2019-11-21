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Строителей обяжут сдавать жилье с мебелью 

Ura.Ru + ещё 1 3 часа назад
Строителей обяжут сдавать жилье с мебелью
Фото: URA.RU
Половину новостроек в стране строителям придется сдавать не только с чистовой отделкой, но и мебелью. Так, у новоселов, которые будут въезжать в дома, которые относятся к стандартному классу, будет уже встроенная кухня, шкафы-купе и сантехника.
Установкой встроенной мебели по согласованию с Минстроем займется Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), которая является инициатором идеи, пишут «Известия». Президент организации Александр Шестаков сообщил, что сейчас ассоциация обсуждает с министерством перечень нормативных актов, в которые должны быть внесены изменения. Он отметил, что во многих странах Европы практика сдачи квартиры «под ключ» существует несколько десятилетий. По прогнозам Шестакова, стоимость новостроек с отделкой и меблировкой в среднем увеличится на 3—4%.
В Минпромторге считают, что квартиры в новостройках с отделкой и мебелью для россиян будут интересны тем, что это меблировка сразу включается в ипотеку. Кроме того, там отметили, что реализация идеи поддержит рост производства мебели и загрузку мощностей отечественных предприятий.
В сентябре 2018 года премьер Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос о том, чтобы включить «наличие встроенной мебели из дерева» в критерии стандартного жилья.
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Теги:
Недвижимость , Дмитрий Медведев , Александр Шестаков , Минпромторг , Минстрой , газета "Известия"
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