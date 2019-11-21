Строителей обяжут сдавать жилье с мебелью

Половину новостроек в стране строителям придется сдавать не только с чистовой отделкой, но и мебелью. Так, у новоселов, которые будут въезжать в дома, которые относятся к стандартному классу, будет уже встроенная кухня, шкафы-купе и сантехника.

Установкой встроенной мебели по согласованию с Минстроем займется Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), которая является инициатором идеи, пишут «Известия». Президент организации Александр Шестаков сообщил, что сейчас ассоциация обсуждает с министерством перечень нормативных актов, в которые должны быть внесены изменения. Он отметил, что во многих странах Европы практика сдачи квартиры «под ключ» существует несколько десятилетий. По прогнозам Шестакова, стоимость новостроек с отделкой и меблировкой в среднем увеличится на 3—4%.

Минпромторге считают, что квартиры в новостройках с отделкой и мебелью для россиян будут интересны тем, что это меблировка сразу включается в ипотеку. Кроме того, там отметили, что реализация идеи поддержит рост производства мебели и загрузку мощностей отечественных предприятий.