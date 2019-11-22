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В «Москва-Сити» ввели в эксплуатацию 79-этажный небоскреб 

ТАСС 2 часа назад
В «Москва-Сити» ввели в эксплуатацию новый небоскреб
Фото: РИА Новости
Высотное здание в 79 этажей ввели в эксплуатацию на территории делового центра "Москва-Сити" в столице. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.
"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 79-этажного небоскреба на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити". Объект расположен на Краснопресненской набережной <…> Высотка построена в составе многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers, состоящего из двух башен высотой 68 и 79 этажей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что две башни объединены четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. Площадь комплекса составляет почти 360 тыс. кв. м, высота — 345 м. В небоскребах будут размещены офисы и апартаменты. Планируется создание более 2 тыс. парковочных мест.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день на строительстве второй башни завершаются монолитные работы, завершить ее возведение планируется в декабре 2020 года.
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Теги:
Недвижимость
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