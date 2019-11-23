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Назван самый опасный день для посещения врача 

Lenta.ru + ещё 4 23 ноября 2019
Назван самый опасный день для посещения врача
Фото: Lenta.ru
Российские врачи чаще всего допускают ошибки в понедельник. Это следует из письма главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в Минздрав, сообщает издание Baza.
Как отмечает издание, в основу письма легли данные о 143 уголовных делах, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг, за 2016-2017 годы. Большая часть из этих дел — 78 процентов — была квалифицирована по статье о причинении смерти по неосторожности. Также дела возбуждались по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, халатности и неоказании помощи больному.
По данным СКР, чаще всего — в 30 процентах случаев — ошибки медики совершали в понедельник. Кроме того, установлено, что больше всего таких инцидентов происходило в конце весны и летом.
Жертвами врачебных ошибок чаще всего становились посетители городских медучреждений (73 процента), на сельские же пришлось порядка 27 процентов случаев. При этом в абсолютном большинстве случаев ошибки допускали медики, работающие в бюджетных медучреждениях (94 процента).
Ожидается, что данные, изложенные в письме, в дальнейшем будут использованы для «предупреждения преступлений в медицинской сфере».
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Теги:
Недвижимость , Александр Бастрыкин , Минздрав РФ , СКР
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