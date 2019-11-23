Назван самый опасный день для посещения врача

Как отмечает издание, в основу письма легли данные о 143 уголовных делах, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг, за 2016-2017 годы. Большая часть из этих дел — 78 процентов — была квалифицирована по статье о причинении смерти по неосторожности. Также дела возбуждались по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, халатности и неоказании помощи больному.

По данным СКР, чаще всего — в 30 процентах случаев — ошибки медики совершали в понедельник. Кроме того, установлено, что больше всего таких инцидентов происходило в конце весны и летом.

Жертвами врачебных ошибок чаще всего становились посетители городских медучреждений (73 процента), на сельские же пришлось порядка 27 процентов случаев. При этом в абсолютном большинстве случаев ошибки допускали медики, работающие в бюджетных медучреждениях (94 процента).

Ожидается, что данные, изложенные в письме, в дальнейшем будут использованы для «предупреждения преступлений в медицинской сфере».