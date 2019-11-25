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Продажи новостроек сократились в большинстве регионов РФ 

News.ru 4 часа назад
Продажи новостроек сократились в России
Фото: globallookpress.com
Резкий рост цен на новостройки на фоне перехода жилищного строительства на проектное финансирование привёл к падению продаж жилья в новостройках. В третьем квартале 2019 года в России было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 33% меньше показателя предыдущего квартала.
Такие расчёты на базе данных Росреестра сделали аналитики ЦИАН. Реальное падение числа ДДУ они оценивают в 16%, объясняя разницу высокой долей нерыночных сделок, сообщает газета «Коммерсант».
Издание отмечает, что продажи новостроек за названный период сократились в 50 регионах. Лидером по падению стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там число зарегистрированных ДДУ упало на 40% и 38% соответственно. В Москве и Подмосковье показатель уменьшился на 36%.
Ранее News.ru сообщал, что застройщиков хотят обязать сдавать бюджетное стандартное жильё с отделкой и мебелью. Новые требования в первую очередь могут коснуться жилья, возводимого по госпрограммам. Вопрос находится на стадии обсуждения, но уже понятно, что цена новостройки с мебелью возрастёт на 15–17 тысяч рублей. Новосёлов будет радовать, к примеру, встроенная кухня, а отечественные мебельные предприятия получат необходимую загрузку.
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Теги:
Недвижимость , ЦИАН , Росреестр , Газета "Коммерсантъ"
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