Продажи новостроек сократились в России

Продажи новостроек сократились в большинстве регионов РФ

Резкий рост цен на новостройки на фоне перехода жилищного строительства на проектное финансирование привёл к падению продаж жилья в новостройках. В третьем квартале 2019 года в России было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 33% меньше показателя предыдущего квартала.

Такие расчёты на базе данных Росреестра сделали аналитики ЦИАН . Реальное падение числа ДДУ они оценивают в 16%, объясняя разницу высокой долей нерыночных сделок, сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что продажи новостроек за названный период сократились в 50 регионах. Лидером по падению стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там число зарегистрированных ДДУ упало на 40% и 38% соответственно. В Москве и Подмосковье показатель уменьшился на 36%.

Ранее News.ru сообщал, что застройщиков хотят обязать сдавать бюджетное стандартное жильё с отделкой и мебелью. Новые требования в первую очередь могут коснуться жилья, возводимого по госпрограммам. Вопрос находится на стадии обсуждения, но уже понятно, что цена новостройки с мебелью возрастёт на 15–17 тысяч рублей. Новосёлов будет радовать, к примеру, встроенная кухня, а отечественные мебельные предприятия получат необходимую загрузку.