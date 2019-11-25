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Названа стоимость аренды жилья в Крыму на Новый год 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Названа стоимость аренды жилья в Крыму на Новый год
Фото: РИА Новости
Бюджета в 0,5-1 тысячу рублей в сутки с человека будет достаточно для неприхотливого туриста, желающего встретить Новый год на побережье Крыма. Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, на главном крымском курорте — в Ялте — небольшие «однушки» (площадью около 25 квадратных метров) сдаются на новогодние праздники по ставке тысяча рублей в сутки, «двушки» с видом на море для четырех-пяти человек — за 1,2-2,5 тысячи рублей в сутки. Недвижимость классом выше — например, современная студия (80 квадратных метров) с видом на море и набережную, рассчитанная на трех гостей, обойдется в праздничные дни в 10 тысяч рублей в сутки.
Коттедж в Новом Свете можно снять по цене от двух тысяч рублей в день. «Тихий домик в Коктебеле (минута от моря, рядом с домом Волошина) обойдется еще дешевле, — утверждают эксперты. — В среднем, отправляясь на каникулы в Крым, на оплату аренды стоит заложить от 500 рублей с человека».
По сравнению с прошлым годом новогодние ставки посуточной аренды на курортную недвижимость в Крыму незначительно — на один-два процента — снизились, указывают в «Мире квартир». «Арендодатели не очень любят заранее заявлять конкретные цифры, и если в объявлении отсутствует ссылка именно на новогодний тариф, смело прибавляйте к ставке 50 процентов, а то и все 100», — предупреждают аналитики.
Ранее сообщалось, что к октябрю средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России достигла пятилетнего максимума — 16 тысяч рублей в месяц.
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Теги:
Недвижимость , Lenta.ru
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