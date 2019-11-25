Россияне раскрыли смысл покупки второго жилья

Покупать «запасное» второе жилье нужно только с целью инвестирования денежных средств — такое мнение высказали 29 процентов россиян. Соответствующий опрос провел аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости», его результаты опубликованы на сайте организации.

Десять процентов участников исследования заявили, что второе жилье вообще не нужно, чуть более 28 процентов отметили, что купили бы загородный дом, но не квартиру. Почти 16 процентов сообщили, что приобрели бы курортную недвижимость за границей, 8,6 процента — квартиру рядом с работой (для периодического проживания).

Еще около пяти процентов выразили желание купить курортную недвижимость в России. Меньше всего голосов (чуть более процента) респонденты отдали варианту покупки квартиры в другом городе для поездок.

В конце минувшего октября стало известно, что каждый второй россиянин доволен своим жильем. За год этот показатель увеличился на восемь процентных пунктов — до 52 процентов. 87 процентов россиян в возрасте 18 лет и старше в настоящее время проживают в домах или квартирах, принадлежащих лично им или членам их семей, выяснили аналитики.