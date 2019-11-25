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Эксперт рассказала о ситуации с капремонтом в России 

RT на русском 4 часа назад
Эксперт рассказала о ситуации с капремонтом в России
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.
«Есть, конечно, немало вопросов внутри самой темы капитального ремонта. Прежде всего это качество планирования, потому что многие сделали свои программы так, что проведение капремонта у них перенесено на 10 лет вперед, на 20…», — заявила она.
Ещё одним вопросом Разворотнева назвала качество исполнения программы, а также финансовое обеспечение программ.
Как отметила исполнительный директор «ЖКХ Контроля», Минстрой России прилагает определённые усилия, чтобы как-то сбалансировать финансовые обязательства в регионах.
«И регионы что-то пытаются предпринять», — сказала она.
Ранее, как сообщал progorod43.ru, в Кировской области планируют капитально отремонтировать 950 домов в 2020 году.
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Теги:
Недвижимость , Минстрой
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