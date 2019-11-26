Российские квартиры оказались невостребованными

Российские новостройки остались без покупателей

В третьем квартале 2019 года в России номинально зарегистрировали на 33 процента меньше договоров долевого участия (ДДУ), чем кварталом ранее. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков ЦИАН

Реальное сокращение количества ДДУ аналитики оценили в 16 процентов. Разброс от 16 до 33 процентов они объяснили высокой долей нерыночных сделок.

Всего, по данным Росреестра, продажи новостроек в третьем квартале 2019-го к прошлому кварталу сократились в 50 регионах.

Лидерами по спаду стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там зарегистрированных ДДУ стало на 40 и 38 процентов меньше соответственно. В Москве и Подмосковье показатель упал на 36 процентов.

Эксперты связали ситуацию с ростом цен на новостройки, начавшимся после перехода отрасли на проектное финансирование 1 июля.