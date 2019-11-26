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Российские новостройки остались без покупателей 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Российские квартиры оказались невостребованными
Фото: РИА Новости
В третьем квартале 2019 года в России номинально зарегистрировали на 33 процента меньше договоров долевого участия (ДДУ), чем кварталом ранее. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков ЦИАН.
Реальное сокращение количества ДДУ аналитики оценили в 16 процентов. Разброс от 16 до 33 процентов они объяснили высокой долей нерыночных сделок.
Всего, по данным Росреестра, продажи новостроек в третьем квартале 2019-го к прошлому кварталу сократились в 50 регионах.
Лидерами по спаду стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там зарегистрированных ДДУ стало на 40 и 38 процентов меньше соответственно. В Москве и Подмосковье показатель упал на 36 процентов.
Эксперты связали ситуацию с ростом цен на новостройки, начавшимся после перехода отрасли на проектное финансирование 1 июля.
Как сообщал «Рамблер», в октябре 2019 года эксперты зафиксировали спад спроса на жилье в Москве. Гендиректор «Управления экспериментальной застройки микрорайонов» Альберт Суниев рассказал, что ажиотаж в первой половине года был связан с введением проектного финансирования — покупатели опасались грядущего роста цен и торопились с приобретением жилья.
Видео дня. В России началась «Черная пятница»
Комментарии2 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Недвижимость , Альберт Суниев , ЦИАН
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