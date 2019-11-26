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В Испании начался жилищный бум 

Lenta.ru 2 часа назад
В Испании начался жилищный бум
Фото: globallookpress.com
В период с января по сентябрь текущего года продажи элитной жилой недвижимости в Испании увеличились почти на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщает Mansion Global со ссылкой на материалы риелторской компании Lucas Fox.
Средняя стоимость реализованного дорогого домовладения в стране одновременно выросла на 27 процентов, до 2,1 миллиона евро, подсчитали аналитики. Элитной они считают недвижимость, оцененную в 900 тысяч евро и более.
«Перспективы развития экономики страны остаются радужными, поэтому мы верим, что Испания и в дальнейшем будет привлекательна для инвесторов и отличного времяпрепровождения», — отмечают в Lucas Fox.
По данным компании, в 2019-м более 40 процентов сделок по приобретению элитных квадратных метров в Испании были заключены выходцами из других европейских стран. Самыми популярными локациями среди покупателей стали Барселона и Коста-Брава.
Испания на протяжении многих лет возглавляет рейтинг любимых стран россиян для покупки зарубежного жилья. При этом во втором квартале 2019-го интерес покупателей из России и бывших союзных республик к испанской недвижимости снизился на 36 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Риелторы полагают, что у фокус покупателей постепенно смещается на Турцию.
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Теги:
Недвижимость
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