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Москве предрекли долгий дефицит офисов 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Москве предрекли долгий дефицит офисов
Фото: РИА Новости
Дефицит офисных площадей будет наблюдаться в Москве до 2022 года. Об этом заявил журналистам глава департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Константин Лосюков, передает РИА Новости.
По итогам 2019-го в столице будет введено в эксплуатацию чуть более 400 тысяч квадратных метров офисов классов А и В — в три раза больше, чем в 2018-м, отметил эксперт. Но и объем чистого поглощения офисных площадей достигнет 675 тысяч «квадратов» (плюс 11 процентов к показателю 2018-го).
«Доля вакантных площадей в офисном сегменте падает, в классах А и В она сократилась в 2019 году примерно на два процентных пункта, до 12 и 9 процентов соответственно, — указал Лосюков. — Сейчас на рынке офисов люди переходят на предварительные договора аренды, поскольку найти свободное помещение все сложнее».
Ранее в ноябре стало известно, что за последний год стоимость покупки квадратного метра офисов в России увеличилась на 24 процента, ставка аренды офисной недвижимости выросла на 41 процент. В Москве «квадрат» такой недвижимости обходится в среднем почти в 203 тысячи рублей.
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Теги:
Недвижимость , Константин Лосюков , РИА Новости
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