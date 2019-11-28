Россиянам объяснили легальный способ завладения чужим жильем

Верховный суд РФ пояснил, что человек, живущий в объекте недвижимости и распоряжающийся им в течение 15 лет и более, имеет полное право получить жильё в собственность, при условии, что настоящий владелец в течение всего срока не проявлял к объекту никакого интереса, сообщает «Российская газета».

По данным издания, недавно суд рассмотрел иск женщины, которая пыталась добиться права собственности на половину жилого дома и прилегающий к ней участок, при том, что настоящий владелец недвижимости давно не участвовал в ее судьбе. Примечательно, что районный и областной суды, а также кассационная инстанция в иске женщине отказали, а Верховный суд постановил ее требования удовлетворить.

При рассмотрении дела было отмечено, что гражданка РФ в течение более 15 лет открыто владела половиной дома, не будучи собственницей. Учитывая положения статьи 234 Гражданского кодекса, содержащей в себе положение «приобретательской давности», женщина в результате получила право собственности.

При этом в суде пояснили — для того, чтобы получить право собственности по приобретательской давности настоящий владелец недвижимости не обязательно должен открыто отказаться от своего имущества. Для вынесения положительного решения ему достаточно «устраниться от владения», то есть не проявлять к объекту недвижимости никакого интереса в течение 15 лет.