Кредитная кабала: сколько лет россияне выплачивают ипотеку

На погашение ипотеки при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке жители Москвы вынуждены потратить в среднем 24 года. Это в два раза больше среднего показателя по всей России и в восемь раз длиннее срока оплаты жилищного кредита в Челябинской области. Такую динамику аналитики связывают с высокой стоимостью квадратного метра в столице и одновременно падающих доходов москвичей. Но есть вариант быстрее избавиться от кредитной кабалы: достаточно купить квартиру в новостройке.

Среднестатистической российской семье требуется более 10 лет на то, чтобы выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру. К таким выводам пришли специалисты из «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), проанализировав стоимость вторичного жилья и размер средней зарплаты заемщиков в разных регионах России. Также эксперты учитывали тот факт, что заемщики при получении ипотеки вносили первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры, а средняя ставка кредита была на уровне 10% годовых.

По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата — 39,2 тыс. рублей.

«При таких параметрах закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и шесть месяцев при условии, что на оплату кредита будет выделен доход одного человека», — указывают аналитики сервиса.

Тем не менее в некоторых регионах жители могут стать обладателями квартиры в более короткие сроки. По расчетам экспертов, быстрее всего погасить ипотеку смогут в Челябинской области. Средняя цена однушки на вторичном рынке в регионе составляет 1,06 млн рублей, в то время как средняя зарплата челябинцев находится на уровне 32,6 тыс. рублей. В итоге местные могут погасить жилищный кредит всего за 2,8 года.

Также довольно легко с ипотекой могут покончить собственники жилья в Красноярском крае, где при средней цене на однокомнатную квартиру в 1,2 млн рублей и среднем заработке в 36,3 тыс. рублей на эти цели потребуется три года. Замыкает тройку удачливых регионов жители Пермского края: там при жаловании в 32,8 тыс. рублей и цене на однушку в 1,2 млн рублей выплатить ссуду можно за 3,3 года.

Однако не все россияне столь быстро могут расстаться с ипотечной кабалой, признают эксперты. Так, заемщикам в Москве требуется в восемь раз больше времени на погашение кредита.

В среднем они закрывают ипотеку за однокомнатную квартиру на вторичном рынке спустя 24 года с момента получения ссуды.

Такая динамика связана с тем, что в столице квадратный метр жилья стоит в два раза дороже, чем в целом по России, а доходы местных не являются столь уж высокими, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко . По данным Росстата, средняя зарплата в Москве составляет 59 тыс. рублей в месяц, в то время как цены на однушку на вторичном рынке стартуют от 7 млн рублей.

«В ближайшие десять лет срок погашения ипотеки в Москве кардинально не снизится. Максимум вместо 24 лет заемщики будут выплачивать ссуду в течение 20 лет», — указывает эксперт, подтверждая, что в крупных городах наблюдается похожий тренд.

В Санкт-Петербурге погасить ипотеку можно за 10 лет, если взять среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в 4,13 млн рублей, а средний заработок — в 48,9 тыс. рублей.

Тем не менее у жителей мегаполисов есть вариант сократить время выплат по ипотечному кредиту. Например, можно купить однокомнатную квартиру в новостройке еще на этапе строительства, отмечает президент Гильдии риелторов Константин Апрелев

«Цены на первичном рынке могут быть выгоднее, особенно если совершить сделку еще на уровне котлована. Более того, на новостройки банки часто выдают льготные кредиты, по которым ставки примерно на 2% ниже, чем по ипотеке на вторичное жилье», — указал собеседник «Газеты.Ru».

В ноябре текущего года ряд крупных банков снизили ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками. Теперь минимальная ставка по подобным программах составляет 7,1%. При этом на вторичном рынке ставка стартует от 9,3% годовых.

Несмотря на акции банкиров, россияне начали отказываться от ипотечных кредитов. За шесть месяцев текущего года потребители взяли 575,5 тыс. ссуд на квартиры на общую сумму в 1,26 трлн рублей, свидетельствуют данные Центробанка

Для сравнения: за аналогичный период 2018 года граждане взяли 663 тыс. кредитов на сумму 1,3 трлн руб. В итоге в количественном выражении снижение составило 13,2%, а в денежном — 3,5%. На 1 июля размер долга россиян по ипотеке впервые в истории жилищного кредитования превысил 7 трлн рублей, увеличившись за год на 20%.

«Снижение спроса на ипотеку было связано с нестандартной политикой Центробанка РФ. В прошлом году регулятор дважды повысил ключевую ставку, что побудило банки также поднять проценты по жилищным ссудам. Затем уже в этом году Банк России опять взял курс на снижение показателя. В итоге часть россиян просто решили повременить с покупкой квартир, чтобы переждать чехарду ставок. Но в долговременной перспективе граждане продолжат брать ипотеку, ибо с постоянно падающими доходами невозможно накопить на квартиру», — признает Ирина Радченко.