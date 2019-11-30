Очередной город на Сицилии продает дома за 1€

Очередной сицилийский городок начал продавать дома за один евро

В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан. Дело в том, что сегодня в Бивоне проживают около четырех тысяч человек — в два раза меньше, чем 40 лет назад.

Некоторые из выставленных на продажу зданий находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в серьезной реконструкции, сообщает РИА Новости, ссылаясь на The Sun. Купленный за один евро дом можно превратить в ресторан, магазин или отель. Есть одно условие — покупатель должен вложить в ремонт примерно две с половиной тысячи евро.

Напомним, весной власти другого сицилийского городка — Муссомели — предложили всем желающим поселиться у них, приобретя дом за один евро. Новые владельцы должны отремонтировать и привести в полный порядок сооружение, которое станет их собственностью.

А в ноябре власти Каммараты начали раздавать дома бесплатно. Правда, новым жителям придется внести залог в размере пяти тысяч евро и отремонтировать дом. После завершения реконструкции строения депозит будет возвращен.