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Очередной сицилийский городок начал продавать дома за один евро 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
Очередной город на Сицилии продает дома за 1€
Фото: globallookpress.com
В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан. Дело в том, что сегодня в Бивоне проживают около четырех тысяч человек — в два раза меньше, чем 40 лет назад.
Некоторые из выставленных на продажу зданий находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в серьезной реконструкции, сообщает РИА Новости, ссылаясь на The Sun. Купленный за один евро дом можно превратить в ресторан, магазин или отель. Есть одно условие — покупатель должен вложить в ремонт примерно две с половиной тысячи евро.
Напомним, весной власти другого сицилийского городка — Муссомели — предложили всем желающим поселиться у них, приобретя дом за один евро. Новые владельцы должны отремонтировать и привести в полный порядок сооружение, которое станет их собственностью.
А в ноябре власти Каммараты начали раздавать дома бесплатно. Правда, новым жителям придется внести залог в размере пяти тысяч евро и отремонтировать дом. После завершения реконструкции строения депозит будет возвращен.
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Теги:
Недвижимость , РИА Новости
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