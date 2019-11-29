Центробанк встал на защиту застройщиков

Подготовленные в Минстрое новые правила проектного финансирования для застройщиков вызвали возражения со стороны ЦБ . Главное, с чем не согласны представители регулятора, — это скатывание в администрирование и задействование, по сути, нерыночных механизмов со стороны строительного ведомства против действующих и потенциальных девелоперов. О реакции разных игроков строительного рынка на предложения Министерства и возможных компромиссных вариантах проектного финансирования — в материале News.ru.

Письмо заместителя председателя Центробанка Дмитрия Тулина было адресовано замминистра строительства РФ Никите Стасишину , пишет «Коммерсант». В деталях позиция ЦБ касается несогласия с установлением единого перечня документов для строителей, который, с точки зрения Тулина, может выступить необоснованным барьером для решения по финансированию. Также, на что обращает внимание представитель ЦБ, — рождённые в недрах Минстроя схемы расходятся с гражданским принципом свободы договора для предпринимателя.

Тем временем, пресловутый перечень содержит в себе до 100 пунктов, жёстко оговаривающих правоустанавливающие документы на земельных участках, порядок выдачи разрешения на строительство и на инженерную инфраструктуру. Стало известно, что их авторство было утверждено на одном из октябрьских заседаний коллегии Минстроя, проходившем под председательством вице-премьера, курирующего строительный комплекс, Виталия Мутко

Хотя в профессиональной среде инициативы Министерства строительства вызвали, мягко говоря, неоднозначную реакцию, и стало совершенно очевидно, что они не прошли этап общественного обсуждения, этот длинный список из ограничений и запретов уже получили из Москвы администрации Калужской и Псковской областей.

Напомним, фактически перевод жилищного строительства на проектное финансирование начался 1 июля текущего года. Но одновременно с этим отечественные застройщики потеряли право брать деньги дольщиков, что называется, напрямую. Их средства, вложенные в покупку жилья, теперь должны быть размещены на банковских счетах эскроу, а строительные работы при этом обязаны вестись за счёт банковских кредитов.

Иначе говоря, взять деньги дольщиков застройщики смогут лишь после завершения всего цикла работ, с момента ввода постройки в эксплуатацию.

Также непременным условием для распоряжения деньгами будущих жильцов домов является регистрация в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Безусловно, знаменательно, что переход на новое финансирование строительства многоквартирных домов связан с введением эскроу-счетов, то есть на специальные депозиты, на которых будут учитываться имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств.

Отныне при покупке жилья в новостройке дольщик сначала должен подписать договор долевого участия с девелопером. Затем этот документ регистрируется в Росреестре . После банк, застройщик и дольщик оформляют трёхсторонний договор на открытие эскроу-счёта. Кредитная организация как раз призвана гарантировать неприкосновенность и сохранность денег. В договоре должны быть закреплены порядок оплаты и сроки раскрытия счёта.

Непредсказуемость для конечных потребителей, подверженность всякого рода мошенническим манипуляциям, прочно закрепившимся в секторе долевого строительства, вынуждает первых лиц государства делать категоричные заявления. 20 ноября 2019 года глава правительства Дмитрий Медведев по факту на встрече по защите прав российских граждан призвал к полному отказу от долевого жилищного строительства в России в ближайшей перспективе. Такой шаг, как считает премьер, помог бы избавить и без того небогатых граждан от многочисленных драматических ситуаций в ролях обманутых дольщиков.

По-хорошему, нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее, — выразил своё мнение премьер-министр.

Судя по всему, принятие комплекса мер по упорядочению долевого метода строительства продиктовано теми же соображениями, какими оперирует и глава кабмина. Другое дело, что рогатки на пути цивилизованного строительного бизнеса, не имеющего отношения к жульничеству при предоплате дольщиков, вяжут строительную сферу по рукам и ногам.

Некоторые эксперты склонны воспринимать «спроектированные» в Минстрое меры как полускрытое стремление получать административным путём деньги строителей, но никак не наведение порядка на стройках и в тех кабинетах, где