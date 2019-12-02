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За 10 месяцев 2019 года около 40% недвижимости в новостройках Москвы куплено в ипотеку 

ТАСС + ещё 6 6 часов назад
Москвичи стали чаще закупаться кредитным жильем
Фото: РИА Новости
Управление Росреестра по Москве с января по октябрь зарегистрировало более 35 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на жилые и нежилые помещения с привлечением ипотеки, что составляет 40% от общего числа оформленных ДДУ, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"В Москве по итогам 10 месяцев 2019 года доля кредитных сделок на первичном рынке недвижимости составляет 40% от общего числа оформленных договоров: за этот период зарегистрировано 88,6 тыс. ДДУ. Данный показатель практически сопоставим с январем-октябрем прошлого года, когда доля договоров долевого участия с использованием кредитов составляла 42%", — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, чьи слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что двумя годами ранее жители Москвы брали ипотеку для приобретения недвижимости в 36% случаев.
Количество зарегистрированных ДДУ с привлечением кредитов по итогам 10 месяцев 2019 года увеличилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (33 тыс. 843 ДДУ) и в 1,8 раза с 2017 года (19 тыс. 940 ДДУ).
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Игорь Майданов , Росреестр
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