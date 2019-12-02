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В России продали первую квартиру с использованием очков виртуальной реальности 

ТАСС + ещё 6 11 часов назад
В России продали первую квартиру с помощью VR
Фото: ТАСС
Банк ВТБ провел первую на рынке сделку по покупке квартиры в рамках сервиса VR-ипотека (с использованием очков виртуальной реальности). Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
"ВТБ первым на рынке выдал ипотечный кредит в рамках сервиса VR-ипотека. Сделка по приобретению квартиры в Санкт-Петербурге была оформлена клиентом из Красноярска", — отмечается в сообщении.
Сервис VR-ипотека позволяет в очках виртуальной реальности оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру, планировку и возможный детальный дизайн комнат. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Банк ВТБ
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