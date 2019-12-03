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МЦД взвинтили цены на подмосковное жилье 

Lenta.ru 2 часа назад
МЦД взвинтили цены на подмосковное жилье
Фото: РИА Новости
В подмосковных Подольске и Нахабино цены на «вторичку» выросли за год на 12 процентов из-за близости станций Московских центральных диаметров (МЦД). В Москве же подорожание составило в среднем семь-восемь процентов за год, говорится в материале портала «Яндекс. Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Вторичное жилье на севере и юге области рядом с МЦД подорожало на 7,6 процента. На западе Подмосковья недвижимость подскочила в цене на 20 процентов в годовой динамике (с 89 тысяч до 109 тысяч за «квадрат») — это жилые комплексы «Красногорский», «Серебрица», «Изумрудные холмы» и Grand Hills.
МЦД открыли 21 ноября 2019 года. Это новое наземное метро, которое объединяет формат пригородных электричек и столичного метро. МЦД-1 проходит через Одинцово, Долгопрудный и Лобню. МЦД-2 соединяет Нахабино и Подольск.
Ранее риелторы предупредили, что спрос на подмосковные арендные квартиры, которые расположены в зоне Московских центральных диаметров, может вырасти на четверть в начале 2020 года.
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