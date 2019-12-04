Будет ли курс рубля укрепляться

Риторика США и Китая говорит о снижении вероятности скорой торговой сделки, но взаимные угрозы пока носят скорее формальный характер, вызывая минимальную реакцию на рынках, начинающих привыкать к периодической смене тональности заявлений, отмечают они. При складывающемся внешнем фоне факторы для укрепления рубля практически отсутствуют, констатируют Жирнов и Евдокимова.

Сильных внутренних драйверов для российской валюты тоже не наблюдается — ситуация на рынке межбанковского кредитования стабильна, основные объемы выплат по внешнему долгу в декабре традиционно приходятся скорее на вторую половину месяца, и при появлении дефицита валютной ликвидности Банк России вполне способен нормализовать ситуацию с помощью различных инструментов (например, валютный своп), говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . На горизонте ближайших дней можно ожидать движения курса российской валюты в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар, прогнозирует он.