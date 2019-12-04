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Будет ли курс рубля укрепляться 

Российская Газета 1 час назад
Будет ли курс рубля укрепляться
Фото: Российская Газета
Риторика США и Китая говорит о снижении вероятности скорой торговой сделки, но взаимные угрозы пока носят скорее формальный характер, вызывая минимальную реакцию на рынках, начинающих привыкать к периодической смене тональности заявлений, отмечают они. При складывающемся внешнем фоне факторы для укрепления рубля практически отсутствуют, констатируют Жирнов и Евдокимова.
Сильных внутренних драйверов для российской валюты тоже не наблюдается — ситуация на рынке межбанковского кредитования стабильна, основные объемы выплат по внешнему долгу в декабре традиционно приходятся скорее на вторую половину месяца, и при появлении дефицита валютной ликвидности Банк России вполне способен нормализовать ситуацию с помощью различных инструментов (например, валютный своп), говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. На горизонте ближайших дней можно ожидать движения курса российской валюты в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар, прогнозирует он.
По мнению аналитиков банка «Санкт-Петербург», учитывая неопределенность на глобальном рынке, пик погашений внешнего долга, а также покупки валюты российском Минфином, курс рубля может вырасти до 64,5-65 рублей за доллар до конца года.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Минфин , Центральный банк России
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